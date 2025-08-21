NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Confirman la identidad de los 12 policías que murieron por el ataque a un helicóptero en Antioquia: "El terrorismo segó la vida de 12 valientes"

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El atentado se perpetró mientras la Policía Nacional se encontraba realizando erradicación de cultivos ilícitos de manera manual en la zona.

Este jueves, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado en un municipio del departamento de Antioquia, al parecer, mientras se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

Según confirmaron las autoridades, doce miembros de la Policía murieron y varias personas resultaron heridas tras el ataque que derribó la aeronave.

El atentado se perpetró mientras la Policía Nacional se encontraba realizando erradicación de cultivos ilícitos de manera manual en la zona cuando se presentaron enfrentamientos con grupos delictivos de la zona.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la autoría del hecho se atribuye al llamado Frente 36 del EMC, disidencia de las FARC.

Según las autoridades, el helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribada por una aeronave no tripulada cargada de explosivos.

Horas después del siniestro, la Policía de Colombia confirmó la identidad de los uniformados que perdieron la vida:

My. Carlos Mateus
St. Nicolás Ovalle
Si. José Camacho
Pt. Michael Astaiza
Pt. Jhonatan Jiménez
Pt. Richard Lagos
Pt. Yeison Samboni
Pt. José Valera
Pt. Neyver Vásquez
Pt. Rafael Anaya
Pt. Edwin Zúñiga
Pp. Juan Guzmán

Por su parte, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, dedicó un sentido mensaje:

"¡𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐇𝐄́𝐑𝐎𝐄𝐒! Hoy es un día de luto para la Policía Nacional y para Colombia. El terrorismo segó la vida de 12 valientes policías y dejó heridos a otros cuatro. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes", señaló.

Asimismo, señaló que la Policía dispuso "de las máximas capacidades institucionales para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y arreciar la ofensiva contra estas estructuras criminales, llámense disidencias, ‘Clan del Golfo’ o Junta del Narcotráfico".

