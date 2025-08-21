Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Un camión abandonado cargado con cilindros bomba fue hallado sobre una vía en Cali minutos después del estallido que dejó al menos seis fallecidos y 71 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.

El furgón, encontrado por los mismos ciudadanos que auxiliaban a los heridos en el lugar de la tragedia, estaba ubicado cerca del vehículo que explotó

VEA TAMBIÉN Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos o

En las imágenes se puede apreciar que los artefactos fueron acondicionados en la carrocería de manera artesanal, amarrados con un tipo de soga a una estructura de hierro que diseñaron los delincuentes y que se acomodaron con el objetivo de apuntar hacia la base aérea Marco Fidel Suárez.

La furgoneta, dejada sobre la vía apenas unos metros adelante del lugar de la colisión, no pudo ser identificada debido a que no portaba la matrícula correspondiente.

Una vez las autoridades llegaron al lugar de los hechos y detectaron este segundo carro cargado con explosivos, la zona fue inmediatamente acordonada.

Este incidente en la que es la tercera ciudad más poblada de Colombia fue parte de una violenta jornada en el país con dos ataques que, hasta el momento, han dejado 18 muertos y decenas de heridos.

Más temprano, en el municipio Amalfi, en Antioquia, un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional que participaba en una operación de erradicación de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, fue derribado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, atribuyó la acción al llamado Frente 36 del EMC, disidencia de las FARC, quienes armados con fusiles y un dron, derribaron la aeronave de rotor y se enfrentaron a los uniformados en un ataque que dejó doce policías muertos.

La violencia se recrudece en el país a un año de las elecciones presidenciales, mientras que el balance de víctimas, entretanto, aumenta con el paso de las horas.

El gobierno Petro, cabe señalar, intentó negociar con el EMC, pero alias 'Mordisco' abandonó la mesa en 2024. Otro bando liderado por alias 'Calarcá' se mantiene en las conversaciones, aunque sin avances concretos.

A comienzos de julio hubo múltiples ataques con explosivos y drones en Cali y sus alrededores, en una jornada que dejó siete muertos y sembró terror entre sus habitantes.

El acuerdo de paz de 2016 trajo un periodo de tranquilidad a la nación sudamericana, pero algunos sectores políticos acusaron al Estado de no haber llegado a los territorios donde operaban los rebeldes de las FARC, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.

Petro pidió en la red social X "al Estado colombiano y al mundo" declarar como "organizaciones terroristas" a las dos disidencias implicadas en los ataques del jueves, así como al Clan del Golfo, el mayor cartel productor de cocaína.

Desde que llegó al poder en 2022, el primer mandatario de izquierda en la historia del país intenta negociar con todos los grupos armados pero la mayoría de los procesos están en un punto muerto.

Solo avanzan las negociaciones con el Clan del Golfo en Catar, luego de varios intentos fallidos que iniciaron en 2023. También hay conversaciones con una pequeña escisión de la guerrilla ELN.