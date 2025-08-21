NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

agosto 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
La violencia se recrudece en el país a un año de las elecciones presidenciales, mientras que el balance de víctimas, entretanto, aumenta con el paso de las horas.

Un camión abandonado cargado con cilindros bomba fue hallado sobre una vía en Cali minutos después del estallido que dejó al menos seis fallecidos y 71 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.

El furgón, encontrado por los mismos ciudadanos que auxiliaban a los heridos en el lugar de la tragedia, estaba ubicado cerca del vehículo que explotó

o

En las imágenes se puede apreciar que los artefactos fueron acondicionados en la carrocería de manera artesanal, amarrados con un tipo de soga a una estructura de hierro que diseñaron los delincuentes y que se acomodaron con el objetivo de apuntar hacia la base aérea Marco Fidel Suárez.

La furgoneta, dejada sobre la vía apenas unos metros adelante del lugar de la colisión, no pudo ser identificada debido a que no portaba la matrícula correspondiente.

Una vez las autoridades llegaron al lugar de los hechos y detectaron este segundo carro cargado con explosivos, la zona fue inmediatamente acordonada.

Este incidente en la que es la tercera ciudad más poblada de Colombia fue parte de una violenta jornada en el país con dos ataques que, hasta el momento, han dejado 18 muertos y decenas de heridos.

Más temprano, en el municipio Amalfi, en Antioquia, un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional que participaba en una operación de erradicación de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, fue derribado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, atribuyó la acción al llamado Frente 36 del EMC, disidencia de las FARC, quienes armados con fusiles y un dron, derribaron la aeronave de rotor y se enfrentaron a los uniformados en un ataque que dejó doce policías muertos.



El gobierno Petro, cabe señalar, intentó negociar con el EMC, pero alias 'Mordisco' abandonó la mesa en 2024. Otro bando liderado por alias 'Calarcá' se mantiene en las conversaciones, aunque sin avances concretos.

A comienzos de julio hubo múltiples ataques con explosivos y drones en Cali y sus alrededores, en una jornada que dejó siete muertos y sembró terror entre sus habitantes.

El acuerdo de paz de 2016 trajo un periodo de tranquilidad a la nación sudamericana, pero algunos sectores políticos acusaron al Estado de no haber llegado a los territorios donde operaban los rebeldes de las FARC, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.

Petro pidió en la red social X "al Estado colombiano y al mundo" declarar como "organizaciones terroristas" a las dos disidencias implicadas en los ataques del jueves, así como al Clan del Golfo, el mayor cartel productor de cocaína.

o

Desde que llegó al poder en 2022, el primer mandatario de izquierda en la historia del país intenta negociar con todos los grupos armados pero la mayoría de los procesos están en un punto muerto.

Solo avanzan las negociaciones con el Clan del Golfo en Catar, luego de varios intentos fallidos que iniciaron en 2023. También hay conversaciones con una pequeña escisión de la guerrilla ELN.



Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Atentados terroristas en Colombia este jueves 21 de agosto - Foto EFE/Redes sociales
Violencia en Colombia

Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

Funeral Miguel Uribe Turbay | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

El último adiós: así fue el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Vladimir Padrino López/ Buque estadounidense - Fotos de referencia EFE
Padrino López

"Le digo Estados Unidos que no se atreva a poner una mano en Venezuela": el desafiante mensaje del ministro de Defensa de Maduro sobre el despliegue militar en el mar Caribe

Vuelos / AFP
Vuelos internacionales

Tras casi 10 años Venezuela anuncia reanudación de vuelos a Sao Paulo

Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

La futbolista brasileña, Marta Vieira da Silva y la arquera colombiana Katherine Tapia | Foto: EFE
Fútbol femenino

Revelan lo que le dijo la futbolista Marta a la arquera colombiana tras ganar la Copa América Femenina

Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Tensión entre Bolivia y Perú luego de que la presidente Boluarte calificara a su vecino como un "país fallido"

Funeral Miguel Uribe Turbay | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

El último adiós: así fue el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump se ha convencido de muchas de las argumentaciones que le ha presentado Putin": experta en seguridad analiza el encuentro entre ambos mandatarios en Alaska

Vladimir Padrino López/ Buque estadounidense - Fotos de referencia EFE
Padrino López

"Le digo Estados Unidos que no se atreva a poner una mano en Venezuela": el desafiante mensaje del ministro de Defensa de Maduro sobre el despliegue militar en el mar Caribe

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Jorge Rodríguez

"Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale": Jorge Rodríguez lanza desesperada amenaza en medio de la presión de EE. UU.

Vuelos / AFP
Vuelos internacionales

Tras casi 10 años Venezuela anuncia reanudación de vuelos a Sao Paulo

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano