Confirman que ciudad colombiana se suma al transporte masivo ferroviario: alcalde anuncia inicio de estudios para el diseño del metro

Tras la reciente llegada de los primeros trenes del metro de Bogotá, se conoció que otra ciudad colombiana estaría preparándose para sumarse al transporte masivo ferroviario.

Según informó el alcalde de Barraquilla, Alejandro Char, se estarían realizando estudios para el diseño del metro en la ciudad y estos estarían listos antes de que culmine su administración.

“El metro va a ir más temprano que tarde en Barranquilla. Estamos revisándolo”, indicó Char en una entrevista con Semana.

Asimismo, indicó que los trazados iniciales contemplarían dos líneas estratégicas por la Calle 30 y la Circunvalar.

“Para nosotros lo más importante es la gente, los pelaos… No solamente vamos a dejar el metro diseñado, sino que vamos a ampliar el Estadio Metropolitano”, agregó.

El 2 de septiembre de 2025 llegó a Cartagena de Indias, Colombia, el primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, tras un largo viaje de un mes desde el puerto de Qingdao, China.

La llegada del tren, compuesto por seis vagones, marca un importante hito para la capital de Colombia luego de que en 1942 (hace 83 años) se hablara de la necesidad de un sistema metro para Bogotá, según afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

En total serán 30 trenes, cada uno con seis vagones, y con capacidad total para 1.800 pasajeros. La Línea 1 del metro entrará en funcionamiento en el año 2028, según el cronograma.

En la página de la alcaldía indican que en un bus biarticulado de Transmilenio caben aproximadamente 260 personas, lo que significa que cada tren abarcaría la capacidad de casi 7 biarticulados.

El proyecto, cuya construcción comenzó en octubre de 2020, constará en total de 5 líneas, según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

La segunda línea se encuentra en licitación y se espera que se adjudique para noviembre de este año.