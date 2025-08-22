NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Ataque

Confirman que ya son 13 los policías que murieron tras el derribo de un helicóptero en Colombia

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El hecho se dio en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, al parecer, mientras el helicóptero se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

El ataque que causó el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia deja ya al menos 13 uniformados fallecidos, según confirman varios medios de comunicación locales, entre ellos Noticias RCN.

El hecho se dio en el municipio de Amalfi, del departamento de Antioquia, al parecer, mientras el helicóptero se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

Según confirmaron las autoridades, además de los fallecidos varias personas resultaron heridas tras el ataque que derribó la aeronave.

Según las autoridades, el helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribado por una aeronave no tripulada cargada de explosivos.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la autoría del hecho se atribuye al llamado Frente 36 del EMC, disidencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Por su parte, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, dedicó un sentido mensaje a los fallecidos. "Hoy es un día de luto para la Policía Nacional y para Colombia (…). Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes", señaló.

Asimismo, precisó que la Policía dispuso "de las máximas capacidades institucionales para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y arreciar la ofensiva contra estas estructuras criminales, llámense disidencias, ‘Clan del Golfo’ o Junta del Narcotráfico".

Al atentado en Antioquia, en una violenta jornada en Colombia, se sumó el jueves una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, capital del Valle del Cauca.

Según informó la Policía Metropolitana el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la carrera 8 con carrera 44, desde donde surgieron videos y fotografías que mostraban vehículos y locales comerciales totalmente destrozados.

Tras el incidente, las autoridades locales reportaron que al menos seis personas fallecieron.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

