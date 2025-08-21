Helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en el municipio colombiano de Amalfi por un dron

Este jueves, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado en un municipio del departamento de Antioquia, al parecer, mientras se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que la aeronave fue derribada en el municipio de Amalfi.

“Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía de Colombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca”, indicó.

A su vez, dio a conocer que los uniformados “fueron atacados por un dron”. “Es incierto aún el número de víctimas. Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias FARC y Clan del Golfo”, añadió.

Según han indicado varios medios nacionales, dos uniformados habrían muerto y ocho más estarían heridos.

El atentado se habría perpetrado tras un ataque en tierra de grupos ilícitos que delinquen en la zona. El helicóptero se aproximó a la zona para extraer a los uniformados que se encontraban realizando labores de erradicación.

Al momento de prestar el servicio para salvaguardar a los uniformados en tierra, un dron con explosivos fue desplegado para derribar la aeronave.