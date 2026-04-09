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Jueves, 09 de abril de 2026
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Régimen venezolano

Congresista de Estados Unidos dice que "observa de cerca cada acción de Delcy Rodríguez" frente a la detención de presos políticos

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez | Foto EFE
Delcy Rodríguez | Foto EFE
“La detención continua de presos políticos en Venezuela es inaceptable”, recalcó el funcionario.

Este jueves, el congresista de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, escribió en su red social X, que Estados Unidos sigue “pendiente” de la “lucha” de los venezolanos y sobre todo de las acciones de la encargada del régimen Delcy Rodríguez.

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“Estados Unidos se mantiene firme junto al pueblo venezolano en su lucha por una Venezuela libre y próspera y observa de cerca cada acción de Delcy Rodríguez”, recalcó.

Asimismo, sentenció que “la detención continua de presos políticos en Venezuela es inaceptable”. Además, hizo un fuerte llamado al régimen venezolano para que los presos políticos sean “liberados de inmediato y sin condiciones”.

A su vez, Díaz-Balart en una entrevista para Telemundo aseguró que “la situación de Venezuela tiene que terminar con elecciones libre en Venezuela, esa es la única posibilidad, el único futuro para Venezuela”.

Los que están ahora controlando básicamente Venezuela están haciendo todo lo que le exigen el presidente y el secretario de Estados de los Estados Unidos”, explicó.

Sentenció que “el régimen de Venezuela no ha cambiado, ellos se van a querer mantener en el poder, la única razón que hay en este proceso de transición es por el liderazgo de la Casa Blanca de los Estados Unidos”.

Por otra parte, durante los últimos días del mes de marzo el funcionario denunció que “en Venezuela, aún hay, más de 500 presos políticos”.

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Reposteó las cifras del Foro Penal de los presos políticos en Venezuela y aseguró que “el régimen reprime, encarcela y comete crímenes de lesa humanidad. No dejaremos de condenarlos hasta que todos sean liberados”.

Finalmente, concluyó y dijo que “Estados Unidos sigue de cerca la situación y exige el cierre de El Helicoide, El Rodeo y todos los centros de reclusión”.

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