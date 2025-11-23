NTN24
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Arsenal

Arsenal destroza a su máximo rival en Inglaterra con triplete de nueva estrella del fútbol y el debut de un sudamericano

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Arsenal en victoria 4 a 1 ante el Tottenham. (AFP)
El Tottenham quedó noveno en la clasificación y ve ampliarse a 11 puntos su desventaja respecto a su vecino y rival de este domingo.

El líder de la liga inglesa, Arsenal, salió todavía más fuerte este domingo en la competencia tras el derbi del norte de Londres ante el Tottenham, al que ganó 4-1 con un triplete del británico Eberechi Eze, quien poco a poco se gana un lugar entre las nuevas figuras del fútbol mundial.

El juego también tuvo como uno de sus atractivos el debut en la Premier League del defensor ecuatoriano Pedro Hincapié quien se mostró firme en la línea de atrás del conjunto londinense.

Con 29 puntos, el equipo que dirige Mikel Arteta, que en su anterior partido había tropezado con un empate 2-2 ante el Sunderland, saca ya seis unidades al segundo clasificado, que es ahora el Chelsea, que el sábado venció 2-0 en el terreno del Burnley.

Pero, sobre todo, el Arsenal consigue una jugada maestra en este fin de semana respecto a dos grandes adversarios, el Manchester City (3º) y un Liverpool hundido en su crisis (11º), que perdieron el sábado sus respectivos partidos contra Newcastle (2-1) y Nottingham Forest (3-0).

El City baja en esta jornada del segundo al tercer lugar y queda a siete puntos del liderato, mientras que el Liverpool, derrotado en seis de sus últimos siete compromisos ligueros, está ya a 11 puntos de la cima de la clasificación.

El partido de este domingo en el Emirates Stadium empezó a quedar despejado en la recta final de la primera mitad. El belga Leandro Trossard, asistido por el español Mikel Merino, abrió el marcador en el 36.

Después Eberechi Eze asestó el golpe letal, anotando en el 41 y después en el 46, nada más empezada la segunda parte.

El brasileño Richarlison acortó para los Spurs en el 55, pero sin que su equipo pudiera reengancharse al partido.

Eze se regaló incluso un triplete en el encuentro, al poner el 4-1 definitivo en el 76. "Ha sido un día para disfrutar. Estoy feliz por cómo he podido ayudar al equipo a ganar hoy. Es especial, no tengo palabras para expresar cómo me siento ahora", declaró después del partido.

En la nueva semana, las dos formaciones tendrán rivales muy duros en la quinta jornada de la Liga de Campeones: el Arsenal se medirá al Bayern de Múnich y el Tottenham visitará al París Saint-Germain.

En el otro partido del domingo en la Premier League, el Aston Villa continuó su escalada y entró en zona Champions (4º) al ganar 2-1 en su visita a un Leeds (18º) en puestos de descenso.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Eliminatorias mundialistas

32 selecciones de 48 ya están clasificadas al Mundial de 2026: en los diferentes repechajes aparecen combinados como Italia, Suecia, Panamá y Bolivia

Marshawn Kneeland | Foto: AFP
NFL

Jugador de la NFL Marshawn Kneeland fue encontrado muerto tras una persecución policial

José Andrés 'El Brujo' Martínez y Yeferson Soteldo - futbolistas venezolanos - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto

Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Prensa de Venezuela - Foto: EFE
Medios de comunicación

Estos son los personajes del chavismo que representan mayor riesgo para los medios en Venezuela

Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Péntagono

Secretario de Guerra Hegseth asegura que el Ejército de EE. UU. tiene "nuevas opciones" para perseguir al Cartel de los Soles liderado por Maduro

Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de la ONU - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia": Petro sobre decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de Verificación de la ONU

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Sistema solar | Foto Canva
Agujero negro

El agujero negro que generó el brillo más potente del universo: 10 billones de veces más brillante que el Sol

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Ejército

Operaciones en mar, túneles y vehículos rápidos: Comando Sur de EE. UU. muestra su poder con imponentes ejercicios militares y dice estar "preparado para una respuesta"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre