NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Congreso de los Diputados

Congreso de España hundió proyecto de ley de competencias en inmigración pactado entre PSOE y Junts

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Alberto Sotillos, analista internacional, conversó sobre el hundimiento del proyecto de ley de traspaso de competencia migratoria a Cataluña.

El gobierno español del presidente Pedro Sánchez enfrentó un revés significativo en el Congreso de los Diputados al ser derrotado en la votación de un proyecto de ley crucial.

La iniciativa, que buscaba transferir competencias en materia de inmigración a Cataluña, fue rechazada por 177 votos en contra frente a 173 a favor.

Para hablar sobre este tema, Alberto Sotillos, analista internacional, conversó con La Mañana de NTN24.

Sotillos empezó diciendo: “lo que ocurren que son promesas que no tienen ningún recorrido porque no hay una mayoría del partido socialista en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, son promesas para alargar esa legislatura de Pedro Sánchez”.

o

El analista también habló sobre el caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien quedó más cerca de ser enjuiciada luego de que el juez que la investiga por malversación de fondos concluyera sus pesquisas y solicitara enviarla ante un jurado popular.

El invitado señaló: “hemos entrado en una dinámica peligrosa en la que políticos de uno u otro partido lo que hacen es señalar a la justicia cuando investigan casos que son responsabilidad suya”.

“Lo que el sábado le van a notificar (a Begoña) es que de llegar al juicio será a través de un jurado popular”, añadió.

Temas relacionados:

Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez

Gobierno de España

Proyecto de ley

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Llegada de Estados Unidos a Puerto Rico en su intensión de atacar a grupos narcoterroristas / FOTO: Captura de video
Puerto Rico

Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Llegada de Estados Unidos a Puerto Rico en su intensión de atacar a grupos narcoterroristas / FOTO: Captura de video
Puerto Rico

Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Millonarios vs Santa Fe, uno de los clásicos de fecha 10 de Liga BetPlay II-2025 - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Llega la jornada de clásicos: así se jugará la décima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Restricciones

Venezuela no levantará el alerta de viaje a EE.UU. "hasta que cesen las condiciones de represión"

Cristiano Ronaldo, futbolista - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda, hija menor de Cristiano Ronaldo, conmueve con tierno mensaje de voz para su padre antes de jugar con Portugal

FIFA | Foto: AFP
El Salvador

La FIFA abrió expediente a selección latinoamericana por insultos a afición rival en partido de eliminatorias mundialistas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda