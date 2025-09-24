Congreso de España hundió proyecto de ley de competencias en inmigración pactado entre PSOE y Junts

El gobierno español del presidente Pedro Sánchez enfrentó un revés significativo en el Congreso de los Diputados al ser derrotado en la votación de un proyecto de ley crucial.

La iniciativa, que buscaba transferir competencias en materia de inmigración a Cataluña, fue rechazada por 177 votos en contra frente a 173 a favor.

Para hablar sobre este tema, Alberto Sotillos, analista internacional, conversó con La Mañana de NTN24.

Sotillos empezó diciendo: “lo que ocurren que son promesas que no tienen ningún recorrido porque no hay una mayoría del partido socialista en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, son promesas para alargar esa legislatura de Pedro Sánchez”.

El analista también habló sobre el caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien quedó más cerca de ser enjuiciada luego de que el juez que la investiga por malversación de fondos concluyera sus pesquisas y solicitara enviarla ante un jurado popular.

El invitado señaló: “hemos entrado en una dinámica peligrosa en la que políticos de uno u otro partido lo que hacen es señalar a la justicia cuando investigan casos que son responsabilidad suya”.

“Lo que el sábado le van a notificar (a Begoña) es que de llegar al juicio será a través de un jurado popular”, añadió.