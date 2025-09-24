"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Sigue la presión contra Nicolás Maduro en medio del enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para enfrentar los carteles narcoterroristas latinoamericanos, entre ellos el Cartel de los Soles, que según Estados Unidos es liderado por Nicolás Maduro en Venezuela.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el analista político y exdirector de PDVSA, Pedro Mario Burelli, ofreció una perspectiva contundente sobre la situación actual y el futuro de Nicolás Maduro.

En un tono de advertencia, Burelli declaró: "Para Nicolás Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones y por rato largo".

Burelli instó a Maduro a considerar cuidadosamente su situación, sugiriendo que negociar su rendición podría ser preferible a enfrentar consecuencias más severas.

El analista destacó la escalada de presión por parte de Estados Unidos, señalando el aumento de la recompensa por Maduro de 15 a 50 millones de dólares. "Eso tiene una razón de ser", afirmó Burelli, sugiriendo que esta acción refleja la seriedad de las acusaciones contra la cabeza del régimen venezolano.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro? o

Burelli también abordó la conexión entre los carteles venezolanos y mexicanos. "La relación de los carteles en Venezuela con los carteles mexicanos tiene un impacto directo sobre Estados Unidos", explicó, subrayando la importancia de la cuestión para la seguridad nacional estadounidense.

Por todo esto, el analista concluyó con una recomendación para Maduro y sus allegados: "Si yo fuera Maduro, Cilia, Delcy, yo me cuidaría, me cuidaría mucho".