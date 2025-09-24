NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El analista político y exdirector de PDVSA instó a Maduro a considerar cuidadosamente su situación.

Sigue la presión contra Nicolás Maduro en medio del enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para enfrentar los carteles narcoterroristas latinoamericanos, entre ellos el Cartel de los Soles, que según Estados Unidos es liderado por Nicolás Maduro en Venezuela.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el analista político y exdirector de PDVSA, Pedro Mario Burelli, ofreció una perspectiva contundente sobre la situación actual y el futuro de Nicolás Maduro.

o

En un tono de advertencia, Burelli declaró: "Para Nicolás Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones y por rato largo".

Burelli instó a Maduro a considerar cuidadosamente su situación, sugiriendo que negociar su rendición podría ser preferible a enfrentar consecuencias más severas.

El analista destacó la escalada de presión por parte de Estados Unidos, señalando el aumento de la recompensa por Maduro de 15 a 50 millones de dólares. "Eso tiene una razón de ser", afirmó Burelli, sugiriendo que esta acción refleja la seriedad de las acusaciones contra la cabeza del régimen venezolano.

o

Burelli también abordó la conexión entre los carteles venezolanos y mexicanos. "La relación de los carteles en Venezuela con los carteles mexicanos tiene un impacto directo sobre Estados Unidos", explicó, subrayando la importancia de la cuestión para la seguridad nacional estadounidense.

Por todo esto, el analista concluyó con una recomendación para Maduro y sus allegados: "Si yo fuera Maduro, Cilia, Delcy, yo me cuidaría, me cuidaría mucho".

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro asegura que ocho buques estadounidenses apuntan hacia Venezuela y teme que el país está enfrentando "la más grande amenaza" del continente en los últimos 100 años

Régimen de Maduro

No duermen: Maduro y Cabello se dividen "patrullaje" la madrugada de este jueves, armados y vestidos de combate

Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Hansi Flick y Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

“Algún día”: Hansi Flick se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal se quede con el Balón de Oro

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro asegura que ocho buques estadounidenses apuntan hacia Venezuela y teme que el país está enfrentando "la más grande amenaza" del continente en los últimos 100 años

Régimen de Maduro

No duermen: Maduro y Cabello se dividen "patrullaje" la madrugada de este jueves, armados y vestidos de combate

Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago "no se disculpará" por colaborar con despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Danny Ferrer
Narcotráfico en Venezuela

Superintendente antidrogas de Maduro critica la "alharaca" de EE.UU. contra un peñero venezolano y lo califica como "una provocación"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda