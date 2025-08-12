NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Conmovedor momento en la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe: su pequeño hijo Alejandro visitó el féretro

agosto 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
La cámara ardiente permaneció abierta al público hasta las seis de la tarde de este martes y hubo largas filas a las afueras de la sede del Legislativo.

Miles de personas se han acercado al Congreso de la República de Colombia, en Bogotá, para dedicarle el último adiós a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial que murió el lunes tras un atentado que sufrió mientras realizaba un evento político al occidente de la capital colombiana el pasado 7 de junio.

Este martes, desde las 8 de la mañana, el Salón Elíptico abrió sus puertas al público en general para el último adiós a Uribe y estará habilitado hasta las 6 de la tarde.

En medio de los miles de asistentes que han acudido a la cámara ardiente en honor al precandidato presidencial, su esposa, María Claudia Tarazona, apareció con su hijo Alejandro en brazos, para darle el último adiós a su padre.

El pequeño se acercó al féretro de su padre mientras su madre los sostenía en brazos, una imagen conmovedora en medio del dolor por la pérdida.

Instantes después, el menor fue acercado a sus abuelos para darles un emotivo abrazo que incluso generó lágrimas entre las personas que se encontraban cerca.

María Claudia Tarazona ya se había pronunciado, el lunes, en medio del inicio de la cámara ardiente.

Para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo.

Expresó que lo que Miguel quisiera para los colombianos es unión, paz y amor. “Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Hoy que estamos dándole la despedida quiero decirles que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia”, agregó.

La cámara ardiente en honor a Miguel Uribe permaneció abierta al público hasta las seis de la tarde de este martes por lo que hubo largas filas a las afueras de la sede legislativa.

Este miércoles se llevará a cabo un homenaje privado por parte del Congreso y luego se oficiará la misa de exequias en la Catedral Primada de Colombia.

Miguel Uribe Turbay murió luego de permanecer hospitalizado en la Fundación Santa Fe por más de dos meses después de sufrir el atentado.

El joven político, de 39 años, llevaba a cabo un encuentro con seguidores en un parque público cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud aunque después fue capturado.

