"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras dos meses de ser baleado durante un acto político en Bogotá, ha sumido a Colombia en un profundo duelo, reviviendo dolorosos recuerdos de la violencia de años atrás.

Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, al que pertenecía Uribe Turbay, se refirió a su muerte durante una entrevista con NTN24 donde aseguró que el político en "algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente".

"Seguimos con el alma y el corazón arrugados. Son momentos dolorosos de enorme tristeza para Colombia entera", comentó.

Por otro lado, Vallejo destacó el legado del senador de 39 años a quien describió como un líder que encarnaba la esperanza de una nueva generación política en el país. "Miguel Uribe, yo estaba absolutamente convencido de que en algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente de este país", añadió.

El director del Partido Centro Democrático dijo que el mensaje para el país con el magnicidio de Miguel Uribe es que se necesita una Colombia segura: "Yo creo que es el anhelo que tenemos las generaciones de colombianos que hemos vivido en medio de esta violencia, pues queremos en algún momento vivir tranquilamente".

Finalmente, Vallejo aseguró que Colombia es un país con la economía más estable y mejor manejada de Latinoamérica, pero ha sido el "país más violento de Latinoamérica".

"Yo creo que aquí hay que entender las causas de la violencia colombiana. En las últimas décadas el narcotráfico ha logrado lo que pareciera imposible, que es invertir los valores de una sociedad. Yo creo que aquí no puede haber dudas, por un lado, de combatir con determinación el narcotráfico. Ese narcotráfico que hoy arrebata la vida de Miguel, que arrebató la vida de su mamá hace 30 años. Pero aquí también hay que hacer un profundo trabajo espiritual. Yo lo digo sin temor", concluyó.

Actualmente, el cuerpo del joven político reposa en Cámara Ardiente en el Congreso de la República, donde familiares, colegas y ciudadanos se acercan para darle el último adiós.

Una de las imágenes más conmovedoras que ha marcado la jornada se produjo cuando María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, llegó con su hijo Alejandro, de cuatro años, para que se despidiera de su padre.

Tal escena evocó el pasado cuando el propio Miguel, alrededor de la misma edad, tuvo que despedirse de su madre, también asesinada hace 34 años.