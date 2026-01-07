"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

La histórica operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero ha dividido a la comunidad internacional entre quienes respaldan la acción contra el narcoterrorismo y quienes denuncian una supuesta violación a la soberanía venezolana. El debate jurídico sobre la legalidad del operativo incluso ha sido tratado en reuniones de organismos multilaterales.

En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador estadounidense Mike Wall defendió la operación como "un acto legal contra un narcoterrorista que ostentaba un poder ilegítimo".

Wall enfatizó que "no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país. Se trataba de una operación policial en cumplimiento de acusaciones legales que existen desde hace décadas".

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó posición contraria en carta oficial y dijo que "el uso no provocado de la Fuerza Armada de Estados Unidos sobre el territorio venezolano constituye una violación clara del artículo 2, parágrafo 4 de la Carta de la ONU".

Guterres subrayó que "la carta consagra la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

Juan Carlos Portilla, experto en derecho internacional, argumentó en La Noche de NTN24 que la operación es legítima bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU sobre legítima defensa.

"Estados Unidos alega un uso legítimo del derecho a la defensa. Informes de inteligencia apuntan a una relación estrecha desde la época de Chávez con organizaciones terroristas internacionales como Hezbolá y Hamas", explicó Portilla, quien, a su vez, afirmó que "había aproximadamente 400 combatientes de Hezbolá entrenándose en la isla Margarita".

“En ciertos casos, el derecho internacional se tiene que ver con flexibilidad”, declaró. “El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024”, resaltó.

Por su parte, el analista político venezolano Enderson Sequera cuestionó lo que calificó como “hipocresía internacional”.

"Esa comunidad internacional se hizo la vista gorda ante el fraude que cometió Nicolás Maduro el pasado 28 de julio de 2024. Cuando los venezolanos alzaron su voz pidiendo ayuda, pidiendo que se hiciera valer la soberanía popular, esa izquierda se hizo de la vista gorda", declaró.

Al mismo tiempo, Portilla comparó la situación con precedentes históricos en otras partes del mundo.

"Los bombardeos de la OTAN en Kosovo no fueron aprobados por el Consejo de Seguridad, muchos decían violó el derecho internacional, pero se justificó bajo principios morales porque trajo paz a la región”, explicó.

El experto concluyó que "no hay juez, no hay una corte internacional que vaya a dirimir este conflicto" dado que Estados Unidos no pertenece a la Corte Internacional de Justicia.