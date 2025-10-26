NTN24
Javier Milei

Contundente victoria del partido La Libertad Avanza de Javier Milei en las legislativas de Argentina

octubre 26, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Javier Milei, presidente de Argentina / FOTO: EFE
Javier Milei, presidente de Argentina / FOTO: EFE
De acuerdo a los resultados parciales, La Libertad Avanza triunfó sobre el peronismo, que obtuvo 31,64% a nivel nacional, con más del 90% de los votos escrutado.

El partido ultraliberal del presidente Javier Milei obtuvo un contundente triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos, según datos oficiales del ministerio del Interior.

El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

De acuerdo a los resultados parciales, La Libertad Avanza triunfó sobre el peronismo, que obtuvo 31,64% a nivel nacional, con más del 90% de los votos escrutado. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque que busca romper con la polarización y recaudó 7,1% de los votos.

Con este resultado provisorio, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

"Milei querido, el pueblo está contigo", cantaban cientos de simpatizantes del presidente frente al búnker de LA en Buenos Aires.

