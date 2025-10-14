Milei le entregó a Trump emocionante carta escrita por familiares de rehenes argentinos que fueron liberados por Hamás: "Usted merece el más alto honor por este logro histórico"

Este martes, el presidente Argentina, Javier Milei, le entregó al presidente estadounidense, Donald Trump, una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

Milei viajó hasta Washington para reunirse con el mandatario tras la firma del acuerdo y en medio de una crisis política cuyo principal soporte ha sido precisamente el gobierno estadounidense.

Allí y luego de lograr dar por terminada la guerra en Gaza, Milei le entregó a Trump una carta firmada por las familias Cunio y Horn, allegados de los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn, los tres argentinos que estaban entre los 20 rehenes vivos que seguían en manos del grupo terrorista Hamás.

"Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos –Eitan Horn y David y Ariel Cunio– hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro. Finalmente podemos volver a respirar", inicia la misiva.

"Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida", agrega.

Quienes firmaron la carta resaltaron el liderazgo de Trump y aseguraron que su trabajo en Medio Oriente les devolvió la esperanza:

"Su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. Usted nos recordó que la humanidad y el coraje no conocen distancias. Lo que ha hecho nunca será olvidado. Supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza. Se puso del lado de la vida y de la verdad. Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión".

Y añadieron que, "desde Argentina hasta Israel, las familias celebran este momento. Usted merece el más alto honor por este logro histórico, algo que ningún otro presidente o mandatario ha conseguido. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz".

Pese a que su seres queridos ya regresaron a la libertad, fueron tajantes en que el trabajo no está finalizado: "nuestros corazones no estarán completos hasta que cada uno de los rehenes sea devuelto", por lo que le pidieron que "continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares".

Esto, en referencia a los restos del argentino Lior Rudaeff, quien fue asesinado durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y fue trasladado a Gaza.

"Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre", añadieron los familiares.

Asimismo, expresaron su gratitud hacia el presidente argentino por apoyar a las familias que han sido víctimas de la violencia de Hamás:

"También queremos agradecer al Presidente Javier Milei por su apoyo y por acompañar a las familias.