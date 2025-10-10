"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

"El comité ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por su trabajo incansable al promover derechos democráticos al pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia": Así introduce el Comité Noruego del Nobel sus argumentos para otorgar el galardón a la líder venezolana.

Lo que sigue a continuación es una especie de recordatorio de la tenacidad de esta mujer que ha logrado hasta lo impensable en medio de la dictadura más larga y más atroz en Venezuela.

Pasando por el aplastante triunfo que obtuvo en las elecciones primarias, hasta aceptar que debía promover a otro en las presidenciales, el Comité recuerda que lo del 28 de julio en Venezuela fue "una elección de papeletas sobre balas".

"María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para esta elección de un premio Nobel de la Paz".

Y cuáles son?. "Ella ha unido la oposición de su país, nunca ha renunciado a resistir la militarización de la sociedad venezolana, ha sido firme en su apoyo de una transición democrática en paz".

A continuación, el argumento completo, que reconoce a Machado, pero tambien al pueblo venezolano: