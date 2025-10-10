NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
María Corina Machado

Ella es María Corina Machado, la cara visible de la oposición y la esperanza para la libertad de Venezuela

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
La líder política fue galardonada con el Nobel de Paz por su incesante lucha por la libertad de Venezuela.

María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Nobel de Pazpor su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según explicó el mismo organismo.

Machado, quien ha sido la cara visible de la oposición venezolana en contra del régimen de Nicolás Maduro, ha trabajado incansablemente por la libertad de su país pese a la presión de la dictadura en contra suya y de su grupo político.

Ingeniera de profesión y madre de tres hijos, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar el mandato de Hugo Chávez, fallecido en 2013 de un cáncer. También fue electa al Parlamento, donde encaró a Chávez cuando el mandatario era intocable.

"Expropiar es robar", le reclamó a Chávez en su rendición anual de cuentas ante el Parlamento en 2012.

"Le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo", replicó Chávez. "Águila no caza moscas", añadió.

En octubre de 2023, María Corina Machado se consolidó como líder de la oposición al arrasar en las primarias que la convertían en candidata para enfrentarse cara a cara a Maduro, pero su candidatura presidencial fue frustrada por una inhabilitación de 15 años que la Corte Suprema, controlada por el régimen, ratificó.

Aunque no estuvo en la boleta electoral, fue el rostro de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante meses recorrió el país, en auto porque el chavismo no le permitió abordar un avión. Y en cada parada fue recibida por multitudes entusiastas.

"Es nuestra libertadora", dijo en la campaña electoral Trina Rosales, de 60 años, después de una masiva caravana en San Cristóbal. "Es nuestra esperanza, nuestra libertad", completó su hija Michelle Rosales, de 40 años.

La líder política se ganó el corazón de millones de venezolanos que ven en ella una salida a la crisis política, social y económica provocada por el régimen madurista.

"Vamos a lograr la liberación de nuestro país, vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa", aseguraba Machado en campaña.

Unos 7 millones de venezolanos emigraron desde 2014 en medio de la crisis, esta es una realidad que le toca directamente: sus hijos, Ana Corina, Henrique y Ricardo, quienes viven afuera y ella tiene prohibición de salir del país, por lo que muchas veces, una videollamada es la única forma de comunicación.

"Besa su teléfono cuando recibe un mensaje o habla con ellos", indicó su mano derecha, Magalli Meda.

La opositora vive en la clandestinidad desde después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó victorioso pese al evidente fraude.

