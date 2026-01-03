Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar frente a su costa este y aumentó su capacidad de producción de armas tácticas guiadas

Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar frente a su costa este, dijo el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur, el principal órgano de planificación y mando de las Fuerzas Armadas surcoreanas, en un comunicado el domingo.

El Ministerio de Defensa de Japón, cabe resaltar, dijo más tarde en dos anuncios distintos que el misil, que hizo parte de una serie de operaciones controladas ordenadas por el presidente norcoreano Kim Jong Un, ya había caído en aguas del mar de Japón.

La última vez que Pyongyang, capital y ciudad más grande de Corea del Norte, probó su misil balístico fue en noviembre.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, realizará una visita de Estado a China a partir del domingo, donde expertos dicen que podría pedir a Beijing que facilite el diálogo con Corea del Norte.

El líder norcoreano Kim Jong Un, entretanto, pidió más del doble de la capacidad de producción de armas tácticas guiadas en su última visita a una fábrica de municiones, informaron el domingo los medios estatales de Corea del Norte.

Kim, además, ha realizado en las últimas semanas una serie de visitas a fábricas que construyen armas, así como a un submarino de propulsión nuclear.

El mandatario norcoreano también ha supervisado pruebas de misiles antes del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de este año, convocado para establecer importantes objetivos políticos.

El lunes, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) publicó una prueba de un misil de crucero estratégico de largo alcance en el Mar Occidental de Corea, también conocido como Mar Amarillo, en un lugar desconocido.