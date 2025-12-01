NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Tenista

Joven tenista sorprendió al mundo con reciente declaración: “siento que es hora de abrirme y compartir que soy gay”

diciembre 1, 2025
Por: Diana Pérez
Foto referencia | Canva
La revelación de Brunold llega casi un año después de que el tenista brasileño Joao Lucas Reis da Silva se convirtiera en el primer jugador activo en salir del closet.

El mundo del tenis ha sido sacudido en las últimas horas tras la confesión que realizó un reconocido tenista sobre su orientación sexual.

El tenista suizo Mika Brunold ha revolucionado al mundo tras revelar, por medio de sus redes, que es homosexual, algo que aseguró no quiere ocultar.

El suizo, de 21 años, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aclaró que considera que es momento de abrirse con quienes siguen su carrera.

Brunold empezó su comunicado diciendo: “hoy quiero compartir algo personal contigo. Como tenista profesional, he pasado incontables horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad”.

“A través de todo esto, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el éxito en la cancha no se trata solo de habilidad física, sino de descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a ti mismo”, agregó.

Por esta razón, el número 310 en el ranking ATP comentó que ha pensado mucho en hablar sobre este tema.

“Y aunque no siempre ha sido fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que es hora de abrirme y compartir contigo que soy gay”, puntualizó.

Mika afirmó que “ser gay no solo significa amar al mismo género, también significa lidiar con cosas en las que la mayoría de la gente nunca tiene que pensar”.

“El miedo a no ser aceptado, la presión de permanecer callado, la sensación de ser diferente. Pero he crecido. Y estoy orgulloso de quién soy hoy”, sentenció.

El joven tenista también hizo énfasis en que decidió compartir esta parte de su vida personal para dar un paso adelante, pero también porque cree que “no se habla lo suficiente de esto en los deportes”.

“Creo que en un mundo ideal, ni siquiera necesitaríamos ‘salir del armario’. Estoy profundamente agradecido con todos los que me apoyaron. Sin ustedes, nunca sería la persona que soy hoy”, finalizó.

El conmovedor e íntimo mensaje está acompañada con una foto suya en el una cancha de tenis.

La publicación ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores quienes afirman estar orgullosos del suizo.

“¡Se necesita mucho coraje! Estoy orgulloso de ti”, “¡Gracias por compartir quién eres con nosotros! Estamos contigo”, “Todos estamos aquí para apoyarte en este viaje”, son algunos de los comentarios.

El anuncio del brasileño se dio en diciembre de 2024, siendo considerado este como uno de los momentos más importantes que ha tenido el tenis masculino actual.

Esto porque en el tenis femenino hay varias jugadoras activas que han hablado de manera abierta sobre su sexualidad.

Algunas de ellas han sido grandes referentes del tenis femenino Billie Jean King y Martina Navratilova.

Y en tiempos más actuales, la tenista Amelie Mauresmo también ha contribuido a que se ponga sobre la mesa el tema de la sexualidad de las tenistas.

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

Inspirada en el libro ‘Cien años de soledad’: así luce la camiseta que usará la selección Colombia para el Mundial de 2026

Pedro Castillo, expresidente de Perú
Pedro Castillo

Expresidente de Perú Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por fallido golpe de Estado

Sean Duffy - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Estados Unidos recorta el 10% de vuelos en 40 aeropuertos por falta de controladores durante el cierre del Gobierno

El premio Nobel estadounidense James Watson. (EFE)
ADN

Falleció el científico que descubrió la estructura del ADN: se le recuerda por haber subastado su medalla como ganador del Nobel

Presos políticos en Venezuela

Murió de cáncer ex presa política de Maduro mientras su hijo sigue en la cárcel

Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Argentina

La expresidente Cristina Kirchner se enfrenta a nuevo juicio por presunta corrupción en Argentina mientras cumple arresto domiciliario por otro caso

Donald Trump 1 Foto EFE
Donald Trump

Trump exige ir “más lejos” con las redadas migratorias y respalda el uso de gas lacrimógeno contra inmigrantes

