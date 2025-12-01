Joven tenista sorprendió al mundo con reciente declaración: “siento que es hora de abrirme y compartir que soy gay”

El mundo del tenis ha sido sacudido en las últimas horas tras la confesión que realizó un reconocido tenista sobre su orientación sexual.

El tenista suizo Mika Brunold ha revolucionado al mundo tras revelar, por medio de sus redes, que es homosexual, algo que aseguró no quiere ocultar.

El suizo, de 21 años, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aclaró que considera que es momento de abrirse con quienes siguen su carrera.

Brunold empezó su comunicado diciendo: “hoy quiero compartir algo personal contigo. Como tenista profesional, he pasado incontables horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad”.

“A través de todo esto, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el éxito en la cancha no se trata solo de habilidad física, sino de descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a ti mismo”, agregó.

Por esta razón, el número 310 en el ranking ATP comentó que ha pensado mucho en hablar sobre este tema.

“Y aunque no siempre ha sido fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que es hora de abrirme y compartir contigo que soy gay”, puntualizó.

Mika afirmó que “ser gay no solo significa amar al mismo género, también significa lidiar con cosas en las que la mayoría de la gente nunca tiene que pensar”.

“El miedo a no ser aceptado, la presión de permanecer callado, la sensación de ser diferente. Pero he crecido. Y estoy orgulloso de quién soy hoy”, sentenció.

El joven tenista también hizo énfasis en que decidió compartir esta parte de su vida personal para dar un paso adelante, pero también porque cree que “no se habla lo suficiente de esto en los deportes”.

“Creo que en un mundo ideal, ni siquiera necesitaríamos ‘salir del armario’. Estoy profundamente agradecido con todos los que me apoyaron. Sin ustedes, nunca sería la persona que soy hoy”, finalizó.

El conmovedor e íntimo mensaje está acompañada con una foto suya en el una cancha de tenis.

La publicación ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores quienes afirman estar orgullosos del suizo.

“¡Se necesita mucho coraje! Estoy orgulloso de ti”, “¡Gracias por compartir quién eres con nosotros! Estamos contigo”, “Todos estamos aquí para apoyarte en este viaje”, son algunos de los comentarios.

La revelación de Brunold llega casi un año después de que el tenista brasileño Joao Lucas Reis da Silva se convirtiera en el primer jugador activo en salir del closet.

El anuncio del brasileño se dio en diciembre de 2024, siendo considerado este como uno de los momentos más importantes que ha tenido el tenis masculino actual.

Esto porque en el tenis femenino hay varias jugadoras activas que han hablado de manera abierta sobre su sexualidad.

Algunas de ellas han sido grandes referentes del tenis femenino Billie Jean King y Martina Navratilova.

Y en tiempos más actuales, la tenista Amelie Mauresmo también ha contribuido a que se ponga sobre la mesa el tema de la sexualidad de las tenistas.