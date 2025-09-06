Coronel en retiro asegura que no habrá ninguna invasión de parte de Estados Unidos a Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumenta con el paso de las horas. Según la cadena CNN, que citan fuentes militares, el presidente Donald Trump estaría contemplando todas las opciones para atacar a los narcoterroristas que operan en Venezuela, incluso una posible incursión dentro del país, para debilitar al régimen de Nicolas Maduro.

Al respecto habló para La Tarde de NTN24 Eric Rojo, coronel en retiro del ejército de Estados Unidos y analista político militar, quien desmintió lo dicho por el medio mencionado y explicó los motivos que tiene la ocupación.

“La ocupación tiene dos motivos, una parar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al Mundo, y dos, un mensaje a Maduro, quien es considerado como el principal jefe del grupo narcoterrorista que viene de Venezuela llamado ‘Cartel de los Soles’. No va haber una invasión, ya que la fuerza enviada no está diseñada para esto, pero si hay una provocación, habrá respuesta”, aseguró el invitado.

Además, dijo que una respuesta de Venezuela a Estados Unidos sería “pelearse con Sansón a las pedradas”. “No creo que Maduro sea tan tonto e ignorante de provocar a Estados Unidos”, añadió el coronel en retiro.