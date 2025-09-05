NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
NTN24 conoció imágenes de estos robustos ejercicios militares, que no son normales ni rutinarios y han generado sorpresa en distintos sectores de la isla.

Infantes de marina de los Estados Unidos que hacen parte del robusto escuadrón anfibio desplegado en el Caribe para enfrentar organizaciones narcoterroristas, entre ellas el Cartel de los Soles, han estado realizando entrenamiento militar y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

Los militares estadounidenses han convertido varias zonas de la isla en campos para la realización de ejercicios, de los cuales hacen parte tropas en tierra, vehículos anfibios, tanques de guerra, helicópteros y aviones.

o

NTN24 conoció imágenes de estos robustos ejercicios militares, que no son normales ni rutinarios y han generado sorpresa en distintos sectores de Puerto Rico.

Por su parte, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos confirmó la realización de estos entrenamientos en un comunicado. "Las operaciones anfibias son la piedra angular de la integración naval y una de las principales competencias de la Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos. Permite el rápido despliegue de infantes de marina desde buques de guerra hasta la costa, apoyando los objetivos estratégicos de Estados Unidos".

Los ejercicios se producen en medio de una gran tensión con el régimen de Nicolás Maduro, luego de que el Pentágono confirmara la noche del jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham.

o

Este poderoso barco es uno de los al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, que transportan a más de 4.500 marineros e infantes de marina.

Tras esta situación, trascendió que Estados Unidos ordenó el envió de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según informaron dos fuentes informadas al respecto a la agencia Reuters.

Es más, en rueda de prensa este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al responder una pregunta acerca del sobrevuelo, señaló que su ejército "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe.

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", añadió Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

o

Luego, reiteró, dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, que "si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas".

Todo esta se da también tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela, causando la muerte de 11 personas en aguas internacionales.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Donald Trump

Nicolás Maduro

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela": hija del desaparecido Julio Velazco y hermana de Marcos, activista venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
USS Jason Dunham - Marina de los Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro": experta en seguridad sobre gira de Marco Rubio a Latinoamérica

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela. (AFP)
Despliegue militar

"Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, sobre acciones de EE. UU. contra el régimen de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio se reúne con Daniel Noboa en Ecuador - AFP
Ecuador

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Pasaportes venezolanos / Cortesía
SAIME

Ahora puedes certificar la cédula y el pasaporte venezolano en la página del Saime siguiendo estos pasos

Iglesia fue trasladada entera en Suecia - AFP
Traslado

Como si se tratara de la película ‘Up’, trasladan completa una iglesia de 672 toneladas de un lugar a otro en Suecia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jennifer Lopez - EFE
JLO

Jennifer Lopez sorprende con publicación de inédito momento que vivió con su hija Emme hace "un par de años"

Marco Rubio se reúne con Daniel Noboa en Ecuador - AFP
Ecuador

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Pasaportes venezolanos / Cortesía
SAIME

Ahora puedes certificar la cédula y el pasaporte venezolano en la página del Saime siguiendo estos pasos

David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas, arqueros de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

¿Quién debería custodiar el arco de Colombia ante Bolivia? Estos son los números de los arqueros colombianos convocados por Néstor Lorenzo

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

Extenista sueco, Björn Borg | Foto: EFE
Tenis

Leyenda del tenis ganador de más de 10 Grand Slam reveló que fue diagnosticado con un cáncer que lo hace luchar "cada día como si fuera una final de Wimbledon"

Futsal | Foto referencia: Canva
Futsal

Conmoción en el mundo del futsal: portero falleció tras atajar un penal en un torneo local al noreste de Brasil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano