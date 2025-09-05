Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

Infantes de marina de los Estados Unidos que hacen parte del robusto escuadrón anfibio desplegado en el Caribe para enfrentar organizaciones narcoterroristas, entre ellas el Cartel de los Soles, han estado realizando entrenamiento militar y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

Los militares estadounidenses han convertido varias zonas de la isla en campos para la realización de ejercicios, de los cuales hacen parte tropas en tierra, vehículos anfibios, tanques de guerra, helicópteros y aviones.

VEA TAMBIÉN Trump advierte que Estados Unidos “derribará” aviones venezolanos que representen una amenaza o

NTN24 conoció imágenes de estos robustos ejercicios militares, que no son normales ni rutinarios y han generado sorpresa en distintos sectores de Puerto Rico.

Por su parte, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos confirmó la realización de estos entrenamientos en un comunicado. "Las operaciones anfibias son la piedra angular de la integración naval y una de las principales competencias de la Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos. Permite el rápido despliegue de infantes de marina desde buques de guerra hasta la costa, apoyando los objetivos estratégicos de Estados Unidos".

Los ejercicios se producen en medio de una gran tensión con el régimen de Nicolás Maduro, luego de que el Pentágono confirmara la noche del jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos suma 10 aviones de combate al despliegue en el Caribe tras sobrevuelo de aeronaves de Venezuela a un destructor, aseguran fuentes a Reuters o

Este poderoso barco es uno de los al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, que transportan a más de 4.500 marineros e infantes de marina.

Tras esta situación, trascendió que Estados Unidos ordenó el envió de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según informaron dos fuentes informadas al respecto a la agencia Reuters.

Es más, en rueda de prensa este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al responder una pregunta acerca del sobrevuelo, señaló que su ejército "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe.

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", añadió Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

VEA TAMBIÉN Pentágono confirma que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los destructores desplegados por Estados Unidos en el Caribe o

Luego, reiteró, dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, que "si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas".

Todo esta se da también tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela, causando la muerte de 11 personas en aguas internacionales.