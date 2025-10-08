"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, advirtió que Estados Unidos quiere agredir a Venezuela con un ataque que podría concretarse mediante el uso de drones o la llevada de las fuerzas especiales a territorio venezolano.

"Es una situación que, como saben ustedes, es de amenaza seria, no es una acción panfletaria que están haciendo con un despliegue millonario, súper millonario que están haciendo en el Mar Caribe, apostando buques, aeronaves, drones y aviones".

Para analizar la situación, el exoficial de inteligencia militar y exasesor de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Donehoo, ofreció su perspectiva en una entrevista exclusiva para NTN24.

Donehoo afirmó que el despliegue estadounidense no es un simple ejercicio: "Me es claro que el despliegue enorme que ha puesto los Estados Unidos en el Caribe no es por nada, y no espera mucho más, o actúa o se va, y creo que están preparados para actuar".

El exasesor de seguridad de la Casa Blanca indicó que la decisión final recae en el presidente Trump: "Yo creo que depende de la decisión del presidente, le han dado una serie de opciones, y en cualquier momento, puede ser esta mañana, puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, él decidirá".

Respecto a la recompensa de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro, Donehoo indicó que “ha habido varias ocasiones en las que se le ha presentado a Maduro opciones para su salida, y si ellos han decidido que no van a salir a las buenas, pues los Estados Unidos decidirá sí o no, es suficientemente importante para este gobierno, para el señor Trump y su gobierno, que salgan por las malas”.

Según el experto, existen al menos tres opciones militares principales que Estados Unidos podría implementar: “Una operación anfibia utilizando tres de los buques más grandes de la flota estadounidense, cargados con infantería de marina y equipo pesado; ataques con misiles crucero desde destructores y cruceros, dirigidos a objetivos terrestres como laboratorios de cocaína, depósitos de drogas o centros de control financiero del narcotráfico y una operación combinada que incluya el uso de fuerzas especiales”.

Asimismo, señaló que la designación de altos funcionarios venezolanos como "narcoterroristas" por parte de Estados Unidos justificaría una intervención: "Recordando que el presidente Trump ha designado al señor Maduro, el señor Cabello y Padrino López como narcoterroristas y capos de narcotráfico, así que supuestamente ellos caerían bajo la idea de que son narcotraficantes y como han dicho no son el gobierno legítimo".

Donehoo afirmó que, si Maduro no se va, algo sucederá. “Yo creo que el régimen son expertos en tratar de manipular especialmente a los venezolanos que están adentro del país y están tratando, creo, de crear una imagen de lo que ocurre en un momento donde ellos no saben y hay mucha incertidumbre sobre qué viene y cuándo viene”, afirmó.