NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Estados Unidos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Exoficial de inteligencia militar afirma que EE.UU. está preparado para actuar en cualquier momento contra Venezuela, con varias opciones militares sobre la mesa.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, advirtió que Estados Unidos quiere agredir a Venezuela con un ataque que podría concretarse mediante el uso de drones o la llevada de las fuerzas especiales a territorio venezolano.

"Es una situación que, como saben ustedes, es de amenaza seria, no es una acción panfletaria que están haciendo con un despliegue millonario, súper millonario que están haciendo en el Mar Caribe, apostando buques, aeronaves, drones y aviones".

Para analizar la situación, el exoficial de inteligencia militar y exasesor de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Donehoo, ofreció su perspectiva en una entrevista exclusiva para NTN24.

Donehoo afirmó que el despliegue estadounidense no es un simple ejercicio: "Me es claro que el despliegue enorme que ha puesto los Estados Unidos en el Caribe no es por nada, y no espera mucho más, o actúa o se va, y creo que están preparados para actuar".

El exasesor de seguridad de la Casa Blanca indicó que la decisión final recae en el presidente Trump: "Yo creo que depende de la decisión del presidente, le han dado una serie de opciones, y en cualquier momento, puede ser esta mañana, puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, él decidirá".

Respecto a la recompensa de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro, Donehoo indicó que “ha habido varias ocasiones en las que se le ha presentado a Maduro opciones para su salida, y si ellos han decidido que no van a salir a las buenas, pues los Estados Unidos decidirá sí o no, es suficientemente importante para este gobierno, para el señor Trump y su gobierno, que salgan por las malas”.

o

Según el experto, existen al menos tres opciones militares principales que Estados Unidos podría implementar: “Una operación anfibia utilizando tres de los buques más grandes de la flota estadounidense, cargados con infantería de marina y equipo pesado; ataques con misiles crucero desde destructores y cruceros, dirigidos a objetivos terrestres como laboratorios de cocaína, depósitos de drogas o centros de control financiero del narcotráfico y una operación combinada que incluya el uso de fuerzas especiales”.

Asimismo, señaló que la designación de altos funcionarios venezolanos como "narcoterroristas" por parte de Estados Unidos justificaría una intervención: "Recordando que el presidente Trump ha designado al señor Maduro, el señor Cabello y Padrino López como narcoterroristas y capos de narcotráfico, así que supuestamente ellos caerían bajo la idea de que son narcotraficantes y como han dicho no son el gobierno legítimo".

Donehoo afirmó que, si Maduro no se va, algo sucederá. “Yo creo que el régimen son expertos en tratar de manipular especialmente a los venezolanos que están adentro del país y están tratando, creo, de crear una imagen de lo que ocurre en un momento donde ellos no saben y hay mucha incertidumbre sobre qué viene y cuándo viene”, afirmó.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esto es peligroso": secretario Rubio advierte riesgos de resolución demócrata que busca bloquear el uso de las Fuerzas Militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Daniel Noboa

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

José Antonio Colina, presidente de VEPPEX - Foto: EFE
Estatus de Protección Temporal

Activistas piden a Donald Trump alternativa para migrantes venezolanos tras eliminación del TPS

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Donald Trump

"Esto es peligroso": secretario Rubio advierte riesgos de resolución demócrata que busca bloquear el uso de las Fuerzas Militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

"Fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo": ministro de Defensa de Ecuador sobre agresión contra caravana del presidente Daniel Noboa

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro minimiza la decisión de Donald Trump de cancelar contactos diplomáticos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Cultivos Ilícitos

EE.UU. descertifica a Colombia en lucha antidrogas y pone al país junto a Venezuela por incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico

Tendido eléctrico en Venezuela - AFP
Apagones Venezuela

Régimen denuncia segundo "ataque" en menos de una semana al sistema eléctrico venezolano

Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jorge Bava cerca de ser nuevo entrenador de Cerro Porteño - Foto: AFP
Santa Fe

Jorge Bava tendría todo listo para dirigir a Cerro Porteño; el juego ante el DIM por Copa BetPlay sería el último en el FPC

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Cultivos Ilícitos

EE.UU. descertifica a Colombia en lucha antidrogas y pone al país junto a Venezuela por incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico

Tendido eléctrico en Venezuela - AFP
Apagones Venezuela

Régimen denuncia segundo "ataque" en menos de una semana al sistema eléctrico venezolano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei

Donald Trump recibirá al presidente Javier Milei en la Casa Blanca días antes de las elecciones legislativas en Argentina

Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica / FOTO: EFE
Concordia 2025

“Maduro está manejando muchas cartas al mismo tiempo”: Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, sobre el intento de diálogo que busca el régimen con EE.UU.

Pete Hegseth - Foto AFP
Estados Unidos

Secretario de Guerra de Estados Unidos convoca a cientos de generales a una inusual reunión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda