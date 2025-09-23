Marco Rubio confirma más acciones de EE. UU. contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles en el Caribe: “es una amenaza inminente, no les importa perder un barco”

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una entrevista con la cadena CBS, volvió a referirse al imponente operativo de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico en el sur del Caribe.

El funcionario, una de las principales cartas de la administración Trump contra los regímenes autoritarios en la región, confirmó que la operación en aguas cercanas a Venezuela seguirá activa.

Asimismo, Rubio dijo que los ataques militares letales contra barcos narcoterroristas del Cartel de los Soles, continuará porque Estados Unidos los considera una amenaza inminente.

“La interdicción no funciona. Si quieres detener a estos cárteles de la droga, ¡tienes que dejarles claro que no van a traer sus barcos aquí! Interdicción... A ellos no les importa perder un barco. No les importa perder drogas. Ya lo han tenido en cuenta en su modelo de negocio. Lo que los detendrá por completo es que saben que si salen, no harán el viaje", dijo.

Asimismo, agregó que "esta es una amenaza inminente e inmediata para Estados Unidos":

"Si me dicen que hay un barco lleno de drogas que se dirige a Estados Unidos para dejar drogas aquí y envenenar a nuestra gente, es una amenaza tan grande como si algún país atacara una ciudad estadounidense. Hay que detenerlo", añadió.

Asimismo, en concordancia con las palabras de Trump, Rubio dijo que desde el inicio del despliegue militar "no se ven tantos barcos ahora como hace un par de semanas. Así que ha funcionado y seguirá funcionando".

El lunes, desde el avión presidencial, Trump aseguró que las embarcaciones estadounidenses ya no ven botes en la zona del despliegue: "Ya no hay barcos en el agua. Estamos buscando más barcos. Ni siquiera se encuentra un barco pesquero. Ni siquiera se encuentran cruceros ni nada. No hay nada en el agua en Venezuela. Es realmente extraño. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no hay drogas entrando (a EE. UU.)", dijo.

Desde que comenzó la operación, el Gobierno de Estados Unidos ha atacado a varias embarcaciones señaladas de transportar droga con destino hacia el norte del continente y con Venezuela como punto de partida.

Asimismo, Estados Unidos ha reiterado no ha cambiado su posición frente al régimen de Nicolás Maduro, al que señala de liderar la organización de narcotráfico conocida como Cartel de los Soles.