NTN24
Domingo, 02 de noviembre de 2025
Domingo, 02 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina

noviembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Politólogo venezolano asegura que “en Venezuela actúan todos los grupos terroristas”.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En el programa La Tarde de NTN24, el politólogo venezolano Walter Molina analiza las declaraciones recientes de la opositora venezolana María Corina Machado, donde expresó que “la oposición llega a su límite”.

o

Molina explica que en su lucha por la libertad pasaron por “todos los elementos políticos, pacíficos, digamos electorales, que se podían hacer; lo hicimos de hecho; los venezolanos rompieron esquemas con respecto a lo que es la lucha contra una narcotiranía, en este caso criminal”.

Recalca además que “lo que se logró el 28 de julio y los posteriores días para demostrar esa victoria es una cuestión inédita que además hace copia a todo ese proceso en otros países; en los últimos tiempos lo hemos podido ver”.

Finalmente, expresa la importancia del despliegue militar: “El cartel tiene secuestrado a todo un país, por eso es importante atacarlo y desmantelar esa situación, porque además Venezuela es el lugar donde operan los demás grupos narcoterroristas”.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Oposicion venezolana

María Corina Machado

Despliegue militar

Dictadura

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Cuando Petro salga del poder va a tener problemas”: Andrés Pastrana sobre la inclusión del presidente de Colombia en la lista Clinton

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Incendio en Hermosillo, México (EFE)
Sonora

Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado en Hermosillo

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de la FIFA/ Logo de la UEFA/ Logo del Real Madrid - Fotos EFE
UEFA

Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

Rescatados en México - Foto por Marina de México
Rescate

Lo que se sabe de 28 adolescentes rescatados por México en una embarcación en el Pacífico

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cumple un año de gobierno: avances, desafíos y estrategias de seguridad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bandera de la FIFA/ Logo de la UEFA/ Logo del Real Madrid - Fotos EFE
UEFA

Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

Rescatados en México - Foto por Marina de México
Rescate

Lo que se sabe de 28 adolescentes rescatados por México en una embarcación en el Pacífico

Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Como un cohete espacial: cámara captó la llegada de la aeronave de Cristiano Ronaldo a Portugal por la clasificación al Mundial de 2026

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cumple un año de gobierno: avances, desafíos y estrategias de seguridad

Diosdado Cabello

Este es el post de "bienvenida" a los gringos que llevó a la cárcel a un hombre en Venezuela: Diosdado dice que es el "Tun-Tun navideño"

Cultivos de coca en Colombia - AFP
Colombia

La ONU planteó a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país tras la descertificación de EE. UU.

Nelson Arturo N
Tren de Aragua

Cayó el jefe del Tren de Aragua en México y dos de sus colaboradores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda