“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina
En el programa La Tarde de NTN24, el politólogo venezolano Walter Molina analiza las declaraciones recientes de la opositora venezolana María Corina Machado, donde expresó que “la oposición llega a su límite”.
Molina explica que en su lucha por la libertad pasaron por “todos los elementos políticos, pacíficos, digamos electorales, que se podían hacer; lo hicimos de hecho; los venezolanos rompieron esquemas con respecto a lo que es la lucha contra una narcotiranía, en este caso criminal”.
Recalca además que “lo que se logró el 28 de julio y los posteriores días para demostrar esa victoria es una cuestión inédita que además hace copia a todo ese proceso en otros países; en los últimos tiempos lo hemos podido ver”.
Finalmente, expresa la importancia del despliegue militar: “El cartel tiene secuestrado a todo un país, por eso es importante atacarlo y desmantelar esa situación, porque además Venezuela es el lugar donde operan los demás grupos narcoterroristas”.