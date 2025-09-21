Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente el referendo del presidente Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

La Corte Constitucional de Ecuador suspendió el decreto con el que el presidente Daniel Noboa busca convocar una Asamblea Constituyente con el objetivo de modificar la Carta Magna y se incluya leyes más duras contra el crimen organizado.

Pese a que se trata de una determinación temporal, mientras que se evalúan cinco demandas de inconstitucionalidad, la acción complica la relación entre el mandatario y el alto tribunal que ha puesto freno a varios proyectos del Ejecutivo.

"La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos", indicó en un comunicado el tribunal.

Noboa, el mandatario más joven en la historia del país, propuso el miércoles crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más severas contra el flagelo del narcotráfico que afecta al país.

Y es que en los últimos años, la violencia en Ecuador ha ido en aumento, al punto de ser catalogado como el país más violento de Latinoamérica, cuando el flagelo del narcotráfico afectaba principalmente a sus vecinos Colombia y Perú.

Según Noboa, la Asamblea Constituyente debería estar integrada por 80 miembros elegidos en las urnas.

Tras la decisión, la autoridad electoral pidió durante la noche del sábado a la corte "celeridad", luego de que Noboa insistiera con un nuevo decreto con la misma solicitud de convocar a un referendo constitucional.

Para junio, el Parlamento aprobó una reforma a la Constitución sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser avalada en referéndum.