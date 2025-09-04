NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Marco Rubio

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Gonzalo Ortiz Crespo, exembajador de Ecuador en Colombia; Mauricio Gándara, exembajador de Ecuador en Londres, y Luis Córdova Alarcón, doctor en ciencias políticas, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre la visita de Marco Rubio a Ecuador.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, habló este jueves en Quito sobre el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y migración en un Ecuador sumido en la violencia del narcotráfico, mientras promueve en la región una ofensiva implacable contra los grupos criminales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aliado de su homólogo estadounidense Donald Trump, mantiene a sus tropas desplegadas para combatir a las bandas que transformaron al país de uno de los más peligrosos de Latinoamérica.

La visita de Rubio a Ecuador se produce dos días después de que fuerzas estadounidenses informaran que destruyeron una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por una banda vinculada al gobierno de Venezuela. Según Trump, la operación dejó 11 muertos.

Al respecto, Gonzalo Ortiz Crespo, exembajador de Ecuador en Colombia; Mauricio Gándara, exembajador de Ecuador en Londres, y Luis Córdova Alarcón, doctor en ciencias políticas, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre la visita de Marco Rubio a Ecuador.

o

“Con este encuentro se espera una cooperación en contra del narcotráfico. Estados Unidos nos puede ayudar con inteligencia para identificar a estos grupos criminales”, dijo Crespo.

Por su parte, el exembajador de Ecuador en Londres afirmó que Estados Unidos tiene la intención de alcanzar una buena cooperación con el Ecuador.

“Nuestro mayor problema es el control de la frontera. Ecuador ha pasado a ser el mayor exportador de cocaína hacia Europa y Estados Unidos”, recalcó.

Asimismo, Luis Córdova Alarcón afirmó que en los últimos 8 años los gobiernos han implementado una fallida estrategia de guerra contra las drogas que implican militarización y un descuido en la política social.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Daniel Noboa

Ecuador

Encuentro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Política

Ver más
Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay": expertos analizan impacto de magnicidio en Colombia

Asamblea Legislativa de El Salvador - Foto: EFE
El Salvador

Congreso salvadoreño prolongó tiempo en el que presuntos pandilleros pueden estar detenidos sin juicio

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Muere el número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, sospechosos del atentado a Miguel Uribe / FOTO: EFE
Colombia

MinDefensa confirmó la muerte del número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, los sospechosos del atentado contra Miguel Uribe

Indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad - Foto de referencia Canva
Colombia

"Por una patineta mataron a Enrique Medina": indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad

Elecciones en Guyana. (AFP)
Guyana

Guyana vota en elecciones para escoger presidente que deberá gestionar la riqueza petrolera en medio de tensiones con Venezuela

Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay": expertos analizan impacto de magnicidio en Colombia

Terremoto en Afganistán - Foto EFE
Terremoto

El terremoto en Afganistán de magnitud 6 deja 2.200 muertos, según nuevo balance oficial

Visa de EE.UU. - Foto de referencia: CANVA
Visa

Cambio en los requisitos de visa para EE. UU.: menores de 14 años y mayores de 79 años deberán cumplir con esta nueva condición

Miguel Uribe murió tras dos meses luchando por su vida - Fotos María Claudia Tarazona/María Carolina Hoyos Turbay
Miguel Uribe Turbay

Así fue la vida de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de 39 años que fue asesinado en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano