Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, habló este jueves en Quito sobre el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y migración en un Ecuador sumido en la violencia del narcotráfico, mientras promueve en la región una ofensiva implacable contra los grupos criminales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aliado de su homólogo estadounidense Donald Trump, mantiene a sus tropas desplegadas para combatir a las bandas que transformaron al país de uno de los más peligrosos de Latinoamérica.

La visita de Rubio a Ecuador se produce dos días después de que fuerzas estadounidenses informaran que destruyeron una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por una banda vinculada al gobierno de Venezuela. Según Trump, la operación dejó 11 muertos.

Al respecto, Gonzalo Ortiz Crespo, exembajador de Ecuador en Colombia; Mauricio Gándara, exembajador de Ecuador en Londres, y Luis Córdova Alarcón, doctor en ciencias políticas, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre la visita de Marco Rubio a Ecuador.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio se reúne con Noboa en viaje a Sudamérica que coincide con despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe o

“Con este encuentro se espera una cooperación en contra del narcotráfico. Estados Unidos nos puede ayudar con inteligencia para identificar a estos grupos criminales”, dijo Crespo.

Por su parte, el exembajador de Ecuador en Londres afirmó que Estados Unidos tiene la intención de alcanzar una buena cooperación con el Ecuador.

“Nuestro mayor problema es el control de la frontera. Ecuador ha pasado a ser el mayor exportador de cocaína hacia Europa y Estados Unidos”, recalcó.

Asimismo, Luis Córdova Alarcón afirmó que en los últimos 8 años los gobiernos han implementado una fallida estrategia de guerra contra las drogas que implican militarización y un descuido en la política social.