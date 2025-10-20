"Las medias tintas se acabaron, si tienes relaciones con los narcos eres un narco": Francisco Santos sobre acusaciones de Trump contra Petro

El exvicepresidente colombiano Francisco “Pacho” Santos abordó en NTN24 la grave crisis entre Colombia y Estados Unidos que escaló luego de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo colombiano Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”.

Según Santos, el pronunciamiento de Trump evidencia que “las medias tintas se acabaron”. “Hay una cantidad de evidencias” y “hay narcos colombianos, incluyendo el hermano de Piedad Córdoba, que están hablando de todas las relaciones que hay”.

“Hoy los grandes beneficiados de las políticas antinarcóticos de Colombia son los narcos. Esa es la verdad. Los resultados están ahí. Más coca, más producción, más violencia, más control territorial. ¿Y quién es el responsable? Gustavo Petro”, señaló.

En cuanto a las implicaciones que tendría para Colombia la grave crisis, el político colombiano mencionó la posible suspensión de visas a funcionarios, sanciones a empresas relacionadas con narcos y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos sobre las exportaciones colombianas.

Por otro lado, el también exembajador colombiano se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Dentro de la política que están construyendo, Estados Unidos dice yo me ocupo del hemisferio occidental, es decir, de América (...) El principal problema de América es el narcotráfico (...) La tecnología ahora sí que va a permitir cambiar cómo es que se combate el narcotráfico. Creo que por primera vez los narcotraficantes van a estar a la defensiva”, aseguró.

Santos afirmó que sostendrá reuniones en territorio norteamericano para que Estados Unidos y los congresistas entiendan que no se puede “permitir que Petro juegue la carta cubana: yo soy la víctima cuando él es el victimario”.