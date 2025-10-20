NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

"Las medias tintas se acabaron, si tienes relaciones con los narcos eres un narco": Francisco Santos sobre acusaciones de Trump contra Petro

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con NTN24, el exvicepresidente y exembajador colombiano se refirió a la grave crisis entre Colombia y Estados Unidos.

El exvicepresidente colombiano Francisco “Pacho” Santos abordó en NTN24 la grave crisis entre Colombia y Estados Unidos que escaló luego de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo colombiano Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”.

Según Santos, el pronunciamiento de Trump evidencia que “las medias tintas se acabaron”. “Hay una cantidad de evidencias” y “hay narcos colombianos, incluyendo el hermano de Piedad Córdoba, que están hablando de todas las relaciones que hay”.

o

“Hoy los grandes beneficiados de las políticas antinarcóticos de Colombia son los narcos. Esa es la verdad. Los resultados están ahí. Más coca, más producción, más violencia, más control territorial. ¿Y quién es el responsable? Gustavo Petro”, señaló.

En cuanto a las implicaciones que tendría para Colombia la grave crisis, el político colombiano mencionó la posible suspensión de visas a funcionarios, sanciones a empresas relacionadas con narcos y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos sobre las exportaciones colombianas.

Por otro lado, el también exembajador colombiano se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

o

“Dentro de la política que están construyendo, Estados Unidos dice yo me ocupo del hemisferio occidental, es decir, de América (...) El principal problema de América es el narcotráfico (...) La tecnología ahora sí que va a permitir cambiar cómo es que se combate el narcotráfico. Creo que por primera vez los narcotraficantes van a estar a la defensiva”, aseguró.

Santos afirmó que sostendrá reuniones en territorio norteamericano para que Estados Unidos y los congresistas entiendan que no se puede “permitir que Petro juegue la carta cubana: yo soy la víctima cuando él es el victimario”.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Trump - Petro

Relaciones diplomáticas

Estados Unidos

Colombia

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las medias tintas se acabaron, si tienes relaciones con los narcos eres un narco": Francisco Santos sobre acusaciones de Trump contra Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico": Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano sobre aranceles anunciados por Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Más de Actualidad

Ver más
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Despliegue militar

Habla la madre de un trinitense que habría muerto en último ataque de Estados Unidos contra "narcolancha" cerca de costas venezolanas

Ernesto Michel Pérez Alvelaes, ciudadano cubano exiliado
Cuba

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Despliegue militar

Habla la madre de un trinitense que habría muerto en último ataque de Estados Unidos contra "narcolancha" cerca de costas venezolanas

Ernesto Michel Pérez Alvelaes, ciudadano cubano exiliado
Cuba

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Franja de Gaza

Petro calificó a Trump de "soberbio" y aseguró que el acuerdo entre Israel y Hamás se dio por la presión internacional, incluida la de Colombia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Daniel Noboa

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda