Crece la preocupación para venezolanos con TPS en Estados Unidos: denuncian arrestos injustificados a pese a la extensión del programa hasta 2026

La reciente extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos hasta 2026 no ha impedido que más de 300 beneficiarios sean detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.

Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones de defensa de migrantes, que advierten sobre posibles deportaciones y un número mayor de casos no registrados.

El Venezuelan American Caucus, junto al Centro de Políticas y Estudios de Inmigración de la Universidad de California, ha documentado estos arrestos, que ocurren principalmente en Florida y Texas.

Según Adelys Ferro, portavoz de la organización, "Son más de 300 personas, cerca de 400, pero no creemos que ese es el número real. Hay venezolanos con TPS que ya han sido deportados, que no los tenemos en récord porque no tenemos la data".

La situación se complica debido a un vacío legal que se produjo entre el 19 de mayo, cuando la Corte Suprema permitió a la administración Trump terminar el programa, y el 5 de septiembre, cuando el juez Edward Chen ratificó su extensión. Este período dejó a cientos de migrantes en una situación de incertidumbre legal.

El Venezuelan American Caucus denuncia que los venezolanos están siendo detenidos bajo cualquier pretexto, incluso durante controles de tráfico. Adelys Ferro afirma: "Los detienen por cualquier excusa en tráfico, llaman a ICE, y cuando ellos dicen, yo tengo aquí mis papeles que muestran que tienen TPS, nosotros no tenemos nada que ver con esto, usted va a detenerlos, y se los llevan".

La organización también advierte sobre presiones y manipulaciones para que los detenidos firmen órdenes de autodeportación. Además, se reporta que empleadores y oficinas de licencias en varios estados no estarían reconociendo la vigencia del TPS, lo que aumenta la incertidumbre de las familias venezolanas en el país.

Mientras tanto, la Asociación Nacional del TPS y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentan sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal deberá decidir sobre la petición del gobierno de Trump de poner fin a las protecciones que benefician a cientos de miles de venezolanos.