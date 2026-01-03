“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

El presidente Donald Trump dijo este sábado que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

Fernando Vaccotti, analista de inteligencia, habló sobre la captura de Nicolás Maduro y lo que va a pasar con el poder en Venezuela, y aseguró que cree que esto tuvo negociaciones de por medio, ya que, según su criterio, los custodios de Maduro lo abandonaron y no se puso resistencia en este ataque.

“Ha habido muchas negociaciones para que esto ocurriera y que lo hayan sacado con vida a Maduro y a su esposa, hacía meses la inteligencia americana estaba operando en el terreno y cuando un ataque se hace en la madrugada generalmente sorprende, entonces todo debe estar muy ben calculado y en principio creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó, ese circulo cubano que estaba a cargo de su protección desapareció y eso pasó por negociaciones, porque si no hubiera habido algo de resistencia”, aseveró.

Sobre quién tomará el poder de Venezuela, Vaccotti señaló: “hay un vacío de poder y quien lo debe llenar es María Corina Machado y Edmundo González, y la estructura social debe convencer a las fuerzas bolivarianas para operar del lado correcto, eso debe pasar en breve”.

“Hay que desmontar una estructura criminal militar, es muy difícil pero se va hacer”, complementó el experto.