“Creo que es una injerencia por parte de EEUU ponernos un modelo de lucha contra el narcotráfico”: ministro de Justicia de Colombia

El pasado lunes 15 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos hizo oficial la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Esto debido al incremento de los cultivos de coca y la producción de cocaína.

“El incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno colombiano toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína", expresó por medio de un comunicado el Departamento de Estado del país norteamericano.

Frente a esta situación, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por parte del gobierno estadounidense, la cual cataloga como “una injerencia”, que sobrepasa la autonomía de las naciones.

“Colombia difiere de la perspectiva de los Estados Unidos; creo que es una injerencia por parte de los Estados Unidos ponernos un modelo de lucha contra el narcotráfico; eso atenta contra la autodeterminación de los pueblos”, expresó el funcionario.

VEA TAMBIÉN Petro vuelve a arremeter contra Estados Unidos y afirma que quieren un "presidente títere" o

“Yo podría decir que es un insulto a la intelectualidad colombiana y a nuestra capacidad de construir los propios caminos para la lucha contra el narcotráfico”, añadió el jefe de esta cartera, quien no está de acuerdo en que el gobierno norteamericano imponga su “visión e ideología” para el manejo del control de las drogas.

Asimismo, dejó claro que, aunque el país se encuentre “descertificado”, desde el gobierno continuarán trabajando para disminuir las cifras del crimen organizado, incrementarán la inversión social y diseñarán políticas para luchar contra el narcotráfico, las cuales basarán “en el respeto de los derechos humanos y sociales”.

“Le apostaremos más a una salida social y no a una salida bélica y de guerra como es la que quiere Estados Unidos”, sentenció Eduardo Montealegre, Ministro de Justicia de Colombia, quien se suma al desacuerdo que han presentado varios funcionarios del Gobierno Petro, ante esta decisión.