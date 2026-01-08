NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de todos los presos, sin condiciones, es el mejor homenaje póstumo para los mártires": Antonio Ledezma sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Mientras el ‘madurismo’ ha calificado las liberaciones como un "gesto unilateral de paz", lo cierto es que las exigencias internacionales en cabeza de la administración Trump están surtiendo efecto.

Este jueves 8 de enero, el régimen de Venezuela inició una serie de excarcelaciones de presos políticos en un contexto de alta tensión institucional en el país caribeño tras la captura del tirano Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Para que se den estas liberaciones, el papel de la líder de la democracia en Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha sido imperativo.

La apodada ‘dama de hierro’ ha definido que la eventual liberación de los más de 860 presos políticos, sería el primer paso "ineludible" e indispensable para iniciar una transición democrática genuina en el país.

En ese orden de ideas, para Machado, no existe posibilidad de normalización institucional mientras persistan detenciones por motivos políticos.

Sobre la postura de Machado, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, quien fue víctima del régimen de Nicolás Maduro, habló en el programa La Noche de NTN24.

“Toda esta lucha no ha sido en vano, todos los sacrificios no son estériles... Se están concretando las estrategias apuntaladas por María Corina Machado y Edmundo González... Maduro fue derrotado por los votos, pero las mafias no ceden ante la fuerza de los sufragios, por eso hay que usar la fuerza como los hizo Estados Unidos”, sostuvo Ledezma.

“Que sean las liberaciones sin condiciones, todos estamos viendo la satisfacción (de las excarcelaciones) es el mejor homenaje póstumo a los mártires que dibujaron con su sangre los sentimientos de los venezolanos”, agregó Ledezma.

En cuanto a las excarcelaciones, Arturo Estopinán, consultor y analista político, manifestó en el espacio periodístico dirigido y moderado por Claudia Gurisatti: “La transición en Venezuela ha comenzado”.

“Los intereses de los Estados Unidos sobre Venezuela no son iguales que los del pueblo venezolano y eso es una realidad, pero lo que es importante es que la transición ha comenzado. Los errores que se cometieron en Afganistán y en Irak, no pueden ocurrir en Venezuela”, agregó

"La liberación de todos los presos, sin condiciones, es el mejor homenaje póstumo para los mártires": Antonio Ledezma sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
