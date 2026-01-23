Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

El escalador estadounidense Alex Honnold se prepara para ascender sin cuerdas ni arnés los 508 metros de Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia.

La actividad, titulada Skyscraper Live, será trasmitida por Netflix este viernes 23 de enero en Argentina, Colombia, Perú, México, Miami, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 24 para otros países como España.

“Escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix”, destacó el deportista.

Honnold, reconocido por asumir retos extremos, protagonizó en 2018 la película Free Solo, donde ascendió sin cuerdas el acantilado El Capitán, en California.

Mientras miles de personas apuestan a través de Polymarket sobre si Honnold logrará completar el reto, hay quienes aseguran que solo está arriesgando su vida.

La transmisión tendrá un panel de expertos que incluye escaladores de élite, una exconductora de ESPN, un campeón de lucha libre y un ingeniero de la NASA que ahora es youtuber, quienes analizarán el intento.

Habrá una audiencia presencial limitada y la transmisión tendrá un retardo de 10 segundos para cortar en caso de incidentes, según los productores.