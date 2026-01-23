NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Asia

Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Taipei 101 - Foto EFE
El reto, titulado Skyscraper Live, será trasmitido por Netflix este viernes 23 de enero.

El escalador estadounidense Alex Honnold se prepara para ascender sin cuerdas ni arnés los 508 metros de Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia.

La actividad, titulada Skyscraper Live, será trasmitida por Netflix este viernes 23 de enero en Argentina, Colombia, Perú, México, Miami, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 24 para otros países como España.

“Escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix”, destacó el deportista.

Honnold, reconocido por asumir retos extremos, protagonizó en 2018 la película Free Solo, donde ascendió sin cuerdas el acantilado El Capitán, en California.

Mientras miles de personas apuestan a través de Polymarket sobre si Honnold logrará completar el reto, hay quienes aseguran que solo está arriesgando su vida.

La transmisión tendrá un panel de expertos que incluye escaladores de élite, una exconductora de ESPN, un campeón de lucha libre y un ingeniero de la NASA que ahora es youtuber, quienes analizarán el intento.

Habrá una audiencia presencial limitada y la transmisión tendrá un retardo de 10 segundos para cortar en caso de incidentes, según los productores.

Videos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

