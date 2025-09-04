NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Marco Rubio

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Víctor Amaya, periodista de Talcual, y Verónica Ortiz, abogada y analista política, hablaron en Club de Prensa Miami.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llevó a cabo una gira por México y Ecuador como parte de la política del Gobierno Trump para luchar contra el narcotráfico.

En México, tras reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, reiteró el interés de la unión americana en trabajar en conjunto contra los grupos designados como terroristas y celebró la buena relación con su vecino del sur.

Posteriormente, viajó a Ecuador donde se reunió este jueves con el presidente Daniel Noboa.

Allí, Rubio confirmó en rueda de prensa con la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, que las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos han sido declaradas como terroristas por su país.

“Hemos designado como grupos terroristas a los Lobos y los Choneros”, afirmó Marco Rubio en el encuentro con medios.

Asimismo, mencionó que este tipo de grupos han crecido en su influencia en el hemisferio debido al apoyo de carteles de Colombia y Venezuela.

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Víctor Amaya, periodista de Talcual, y Verónica Ortiz, abogada y analista política, hablaron en Club de Prensa Miami para analizar las visitas de Rubio a México y Ecuador.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Gobierno de Ecuador

Gobierno de México

Claudia Sheinbaum

Daniel Noboa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro en un acto militar en Venezuela - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Joaquín 'El Chapo' Guzmán | Foto: AFP
Joaquín El Chapo Guzmán

Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se quejó ante la justicia de que no le permiten hablar o recibir la visita de su abogado: "Para mí es vital"

Incendio en el sur de Francia - Foto AFP
Francia

Voraz incendio en el sur de Francia arrasa 10.000 hectáreas y obliga a cerrar una autopista

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El tenista español Carlos Alcaraz (AFP)
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz pasa a octavos de final en el US Open pero sufrió una molestia: esto se sabe de su condición

Jorge 'Tuto' Quiroga y Samuel Doria, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: la derecha buscará regresar al poder tras más de 20 años de gobiernos de izquierda y en medio del descontento social

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

Nicolás Maduro en un acto militar en Venezuela - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Feid se convierte en el primer artista latinoamericano en tener un color propio oficializado por Pantone | Foto AFP News
Feid

Feid se une a Pantone: primer artista latino en colaborar con la autoridad mundial del color

Joaquín 'El Chapo' Guzmán | Foto: AFP
Joaquín El Chapo Guzmán

Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se quejó ante la justicia de que no le permiten hablar o recibir la visita de su abogado: "Para mí es vital"

Motivo por el cual el DT de la Selección Colombia convoco a Dayro Moreno - Fotos: EFE
Néstor Lorenzo

El entrenador de la selección Colombia explicó el motivo por el cual llamó a Dayro Moreno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano