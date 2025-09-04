El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llevó a cabo una gira por México y Ecuador como parte de la política del Gobierno Trump para luchar contra el narcotráfico.

En México, tras reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, reiteró el interés de la unión americana en trabajar en conjunto contra los grupos designados como terroristas y celebró la buena relación con su vecino del sur.

Posteriormente, viajó a Ecuador donde se reunió este jueves con el presidente Daniel Noboa.

Allí, Rubio confirmó en rueda de prensa con la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, que las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos han sido declaradas como terroristas por su país.

“Hemos designado como grupos terroristas a los Lobos y los Choneros”, afirmó Marco Rubio en el encuentro con medios.

Asimismo, mencionó que este tipo de grupos han crecido en su influencia en el hemisferio debido al apoyo de carteles de Colombia y Venezuela.

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Víctor Amaya, periodista de Talcual, y Verónica Ortiz, abogada y analista política, hablaron en Club de Prensa Miami para analizar las visitas de Rubio a México y Ecuador.