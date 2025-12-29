¿Cuáles son las repercusiones del ataque de EE. UU. a una instalación "vinculada al narcotráfico" en Venezuela? Esto dicen los analistas

En un anuncio que sacudió la arena internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas militares estadounidenses realizaron una operación contra un objetivo en Venezuela, descrito como parte de una red de narcotraficantes.

En una entrevista para el podcast "The Cats & Cosby Show", Trump detalló que el ataque tuvo lugar el 24 de diciembre, calificándolo como un éxito rotundo contra las "lanchas de drogas", y duplicó el enfoque de su administración en Venezuela, justo antes de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Trump explicó que desde una instalación en Venezuela se embarcaban grandes cantidades de drogas y aseguró que el golpe presuntamente logró destruir parte significativa de esa capacidad.

Por su parte, la empresa venezolana Primasol negó categóricamente cualquier vínculo de su incendio reciente con una operación militar estadounidense. La planta, que se encuentra en el estado de Zulia, ha sido citada en informes como posible blanco.

The New York Times señaló que funcionarios estadounidenses indicaron que esta incursión fue parte de operaciones más amplias que Estados Unidos y el Comando Sur han estado llevando a cabo en el Pacífico y el Caribe. Trump detalló que la reducción del flujo de drogas ha sido del "97%". Mientras tanto, el debate en Washington se intensifica.

Patricia Sosa, reconocida analista demócrata, opinó que las acciones de Trump reflejan su política más asertiva hacia Venezuela. Aunque ella y otros críticos advierten sobre la falta de "claridad" de los objetivos a largo plazo, especialmente en términos de reconstrucción y estabilización política de Venezuela.

Por otro lado, el analista republicano Art Estopiñán defendió la postura de Trump, explicando que el ataque fue contra un "cartel de drogas" que representa una amenaza para la juventud estadounidense.

Según Estopiñán, la administración actual tiene toda la autoridad bajo la ley de Seguridad Nacional para emprender estas acciones.

Las repercusiones políticas no se limitan a la esfera internacional. En Estados Unidos, el debate sobre la legalidad de estas acciones continúa, especialmente porque, como añadió Sosa, el Congreso debe autorizar conflictos armados. Otra dimensión es la política interna republicana, que según ella, podría experimentar fisuras, dada la promesa original de Trump de evitar intervenciones extranjeras.