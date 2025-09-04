“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Los eurodiputados del partido VOX de España Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch exhibieron afiches con los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El eurodiputado del partido VOX, Hermann Tertsch, y la exvicepresidenta del Congreso de Perú, Patricia Juárez hablaron sobre este tema con el programa La Noche de NTN24.

El eurodiputado empezó diciendo que considera que es fundamental que “los países democráticos ayuden, apoyen y en este momento estén dentro de lo que es una gran alianza para acabar con una de las mayores lacras que tenemos en el mundo, que es el crimen organizado con el narcotráfico dentro de esas narcodictaduras”.

“La narcodictadura en Venezuela se ha convertido en ese modelo que querían exportar e imponer en todo su continente y ese es el proyecto, un proyecto que nace en Cuba”, añadió.

Por ello cree que: “Ahora tenemos la oportunidad de acabar con esta autentica peste que es simbiosis entre el socialismo y crimen organizado que se ha ido generando en Iberoamérica y que ya ha cruzado el Atlántico”.

Sobre la recompensa contra el líder del régimen venezolano, señaló que: “Maduro está batiendo el récord en cuanto a enemigos de la democracia y de la libertad a los cuales Estados Unidos les pone precio”.

“Muchos años ha habido un desinterés absolutamente terrible y una falta de entendimiento de lo que estaba sucediendo”, puntualizó.

“Los españoles somos muy conscientes de que cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos miembros socialistas del gobierno español”.

Sobre las declaraciones del presidente de Colombia, el invitado acotó: “El señor Gustavo Petro se ha puesto directamente en manos de Maduro. Es prácticamente un lacayo de Maduro en todas las acciones que se han venido viendo en los pasados tiempos y sus últimas acciones en la frontera en común”.

“Petro es una persona que está muy dañada y que jamás ha intentado proteger a su país porque viene de la narcoguerrilla y siempre ha seguido de la narcoguerrilla, y sus planes era crear un régimen parecido y establecido al venezolano”.

Por su parte, Patricia Juárez se refirió a la noticia de que el Congreso de Perú declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

La exvicepresidenta del Congreso peruano afirmó que se dio un amplió debate porque hay algunas ideologías que consideran que hay un tema político detrás de todo esto.

Pero que finalmente “prevaleció el sentido común y se aprobó por una mayoría importante que sean considerados como una organización terrorista”.