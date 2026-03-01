¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz para la economía mundial?

Las represalias del régimen iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei amenazan una de las arterias energéticas más sensibles del planeta. Varios petroleros han sido alcanzados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Los riesgos para el transporte marítimo comercial se han disparado en las últimas 24 horas, con más de 200 embarcaciones, lo que eleva el riesgo para el suministro mundial de crudo.

El estrecho de Ormuz, es un paso marítimo estratégico. Está ubicado entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, por esta vía transita cerca de la quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, y una porción importante de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta.

Al ser la única vía de salida para los productores del golfo Pérsico, un bloqueo dispararía el precio del barril de crudo, lo cual arrastraría consecuencias en el suministro de economías asiáticas dependientes de esa ruta, como China e India, y desestabilizaría los mercados financieros globales ante el temor de una recesión energética prolongada.

Junior Aguirre, analista internacional, explicó en NTN24 la estrategia de Estados Unidos para que los diferentes conflictos no afecten en demasía los precios del petróleo: "Una de las principales estrategias de Estados Unidos es evitar en la medida de lo posible es que esta escalada militar no se convierta en un desbalance en los precios del combustible, porque podría significar el inicio de un descontento generalizado contra la administración de Trump".