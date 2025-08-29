"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos inicia su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración.

Su gira, en la que tendrá reuniones con la presidente Claudia Sheinbaum y el mandatario Daniel Noboa, se da en un momento de división regional sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Mientras países como Argentina, Ecuador y Paraguay declaran al Cártel de los Soles como grupo terrorista y apoyan la presencia militar de Washington, otros, como Colombia, rechazan su existencia.

Roberto Villate, exdiputado al congreso y analista político; Nathaly Logroño García, especialista en seguridad ciudadana, terrorismo y grupos violentos, y Carlos Augusto Chacón, analista político, analizaron este tema en el programa Ángulo de NTN24.

"No cabe duda que las decisiones del presidente Trump han afectado de alguna forma las políticas de gobierno de algunos de la región, como por ejemplo Petro, cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él, porque a nuestro país (Guatemala) llegan algunas noticias sobre que la siembra y el cultivo de cocaína ha aumentado durante este Gobierno", dijo Villate.

Para Villate es importante ver en los próximos días si la decisión del presidente Petro de negar la existencia del Cartel de los Soles se mantiene "o da un paso atrás".

Logroño, por su parte, mencionó que "no nos encontramos frente a una criminalidad organizada trasnacional" cuando se habla del Cartel de los Soles, sino de una "insurgencia criminal por sus intereses de desestabilización política y el interés de crear enclaves de delito, ya que su entorno de amenaza es directa a la integridad del estado".

La especialista en seguridad ciudadana considera que hay que comprender "cuál es el modus operandi de este Cartel de los Soles" y la reacción de los otros países al respecto.

El analista político Chacón aseveró a su turno que es necesaria "la cooperación para enfrentar la amenaza que representa el Cartel de los Soles y el régimen de Nicolás Maduro que convirtió a Venezuela en un estado criminalizado".

Chacón cuestionó también la actitud del presidente Petro que calificó de "bastante irresponsable", y se mostró preocupado con "la forma en que el presidente Petro está poniendo nuestras fuerzas criminales al servicio de un régimen criminal y de unos criminales buscados por la justicia de Estados Unidos que han documentado los vínculos de ese régimen con el narcotráfico".