Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

El Cartel de los Soles, una organización criminal que, según Estados Unidos, es liderada por altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, ha sido objeto de intensas investigaciones por parte de las autoridades norteamericanas.

Pese a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro negando la existencia del Cartel de los Soles, Estados Unidos le viene haciendo seguimiento desde hace varios años a este grupo criminal.

Por tal motivo, el gobierno de Donald Trump ha desplegado en los últimos días acciones militares en el mar Caribe para frenar el tráfico de drogas de dicha organización criminal.

Según testimonios de exfuncionarios chavistas y documentos de inteligencia, esta estructura estaría involucrada en el tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

Valentina Lares, periodista de investigación y jefe de redacción del portal Armando Info, explicó en el programa La Noche de NTN24 que las primeras menciones al Cartel de los Soles se remontan a finales de los años 90.

Sin embargo, fue entre 2019 y 2020 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a construir un caso formal basado en declaraciones de colaboradores y disidentes del chavismo.

“La primera denuncia formal que se hace sobre el Cartel de los Soles, la hace un periodista del estado Monagas que denuncia precisamente a un jefe de la Guardia Nacional por tráfico de droga en la zona y lamentablemente este periodista aparece muerto dos días después”, explicó Lares.

“Lo que conocemos como el cartel de los soles se empieza a mencionar claramente a partir de la construcción del caso en Estados Unidos entre 2019 y 2020 cuando efectivamente una serie de personajes, funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, escapan de Venezuela. Algunos son apresados afuera y empiezan a dar pistas de la existencia de un cartel como tal y hablan y explican que hay directrices específicas en el caso de Hugo Chávez para inundar de cocaína a Estados Unidos”, agregó.

Lares reveló que desde hace unos nueve años se conocen documentos de inteligencia en Colombia que dan cuenta de la existencia del Cartel de los Soles.

“Hay un reconocimiento de las autoridades colombianas también de la existencia del Cartel de los Soles que funciona sobre todo como una federación criminal, como una especie de consorcio en el que los militares que tienen control territorial en Venezuela, sobre todo de la Guardia Nacional y del ejército, hacen una labor como de bisagra de este trasiego, lo que es guardar, almacenar y también transportar droga hacia puntos donde finalmente sale del territorio venezolano a otros puntos”, detalló.

“Los documentos a los que hemos tenido acceso de las instituciones colombianas, estamos hablando de documentos de la Fiscalía de Colombia, documentos del ejército colombiano, hechos año tras año por factores de inteligencia también de Colombia. Se supone entonces que el presidente Petro debe estar sumamente informado no solo de la presencia, sino también de esta labor de engranaje con carteles mexicanos”, agregó.

VEA TAMBIÉN "25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela o

Lares señaló que no hay evidencia concreta de producción de cocaína en Venezuela, pero sí de una complicidad estatal para permitir el tráfico. Esto incluiría la participación de funcionarios del sistema judicial venezolano para proteger las operaciones.

“Hay una complicidad también muy fuerte del estado venezolano precisamente para el permiso, para este tipo de vuelos, y también como para permitir la existencia de estos funcionarios sin que sean perseguidos por la justicia. Estamos hablando de una red en la que tanto participan y sobre todo participan militares con control territorial en Venezuela, pero se ha expandido también a funcionarios del sistema judicial venezolano para resguardar de alguna forma todo este almacenamiento y transporte de cocaína que entra sobre todo por la zona del Catatumbo, el Catatumbo compartido entre Colombia y Venezuela”, sostuvo.

La investigadora sostuvo también que uno de los testigos clave fue Hugo Carvajal, alias "El Pollo", ex jefe de contrainteligencia militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Carvajal, extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró culpable de narcotráfico y narcoterrorismo, admitiendo su participación en operaciones de tráfico de drogas y armas en beneficio de las FARC.