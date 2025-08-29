NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Nicolás Maduro

Maduro se declara "más fuerte", agradece a Petro el despliegue en la frontera y dice tener apoyo internacional

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro / Foto: AFP
En medio del acto militar, Maduro advirtió que la falta de lealtad en las filas, ya es considerada una traición.

Rodeado de militares, armas y otorgando condecoraciones, este jueves Nicolás Maduro dijo estar más fuerte que nunca, mientras celebró la coordinación de seguridad con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la militarización de la zona del Catatumbo con 25.000 soldados.

o

"Nuestra tierra la vigilamos, la preservamos y la cuidamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía", expresó en medio de las crecientes tensiones por el operativo militar desplegado por Estados Unidos en el Mar Caribe.

Washington anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico, justo después de aumentar a 50 millones de dólares de la recompensa por la captura de Maduro y declararlo como terrorista por supuestamente liderar el llamado cartel de los Soles.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial", afirmó una vez más el líder del chavismo, al tiempo que convocó una segunda jornada de alistamiento de civiles a la Milicia, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

Sin embargo, en medio del acto militar, Maduro advirtió que la falta de lealtad en las filas, ya es considerada una traición.

o

"Dudar es traición", se leía en los escudos que portaban parte de los 1.000 efectivos que terminaron un curso de "operaciones especiales revolucionarias" y presentaron un simulacro en cadena nacional de radio y televisión.

"No hay forma de que le entren a Venezuela. Esta situación que estamos enfrentando, esta situación sobrevenida de asedio, acoso, amenazas ilegales que violan a la corte la carta de Naciones Unidas es para fortalecernos".

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Despliegue militar

Gustavo Petro

Régimen de Maduro

Donald Trump

Narcotráfico en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Política

Ver más
Javier Milei - María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a Milei por designar al Cartel de los Soles como organización terrorista: “Nuestro pueblo ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista”

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"No quiero sacarlo de ahí muerto": el estremecedor relato del familiar de un preso político venezolano en el documental 'Hasta que vuelvan'

Jorge 'Tuto' Quiroga y Samuel Doria, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: la derecha buscará regresar al poder tras más de 20 años de gobiernos de izquierda y en medio del descontento social

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Funeral de Estado de Miguel Uribe en el Congreso de Bogotá - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Javier Milei - María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a Milei por designar al Cartel de los Soles como organización terrorista: “Nuestro pueblo ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista”

Jorge Giménez, presidente de la FVF / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Ahora nos toca ganarle a Colombia en casa”: las palabras del presidente de FVF por lo que los venezolanos le piden “humildad”

Trata de personas

Desarticulan red de explotación sexual en Tenerife y rescatan a dos venezolanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano