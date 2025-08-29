Maduro se declara "más fuerte", agradece a Petro el despliegue en la frontera y dice tener apoyo internacional

Rodeado de militares, armas y otorgando condecoraciones, este jueves Nicolás Maduro dijo estar más fuerte que nunca, mientras celebró la coordinación de seguridad con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la militarización de la zona del Catatumbo con 25.000 soldados.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro da paso en "coordinación" militar con el régimen de Maduro en zona de frontera: pidió enviar tropas al Catatumbo del lado venezolano o

"Nuestra tierra la vigilamos, la preservamos y la cuidamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía", expresó en medio de las crecientes tensiones por el operativo militar desplegado por Estados Unidos en el Mar Caribe.

Washington anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico, justo después de aumentar a 50 millones de dólares de la recompensa por la captura de Maduro y declararlo como terrorista por supuestamente liderar el llamado cartel de los Soles.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial", afirmó una vez más el líder del chavismo, al tiempo que convocó una segunda jornada de alistamiento de civiles a la Milicia, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

Sin embargo, en medio del acto militar, Maduro advirtió que la falta de lealtad en las filas, ya es considerada una traición.

VEA TAMBIÉN "Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela o

"Dudar es traición", se leía en los escudos que portaban parte de los 1.000 efectivos que terminaron un curso de "operaciones especiales revolucionarias" y presentaron un simulacro en cadena nacional de radio y televisión.

"No hay forma de que le entren a Venezuela. Esta situación que estamos enfrentando, esta situación sobrevenida de asedio, acoso, amenazas ilegales que violan a la corte la carta de Naciones Unidas es para fortalecernos".