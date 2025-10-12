NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Perú

Cuatro heridos y al menos 100 viviendas afectadas deja incendio en Perú

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El siniestro se produjo en la zona de Pamplona Alta, ubicada en las faldas de un cerro del distrito de San Juan de Miraflores al sur de Lima, la capital.

Cuatro personas heridas, unos 300 damnificados y al menos 100 viviendas siniestradas dejó este sábado un gran incendio en una barriada de Lima, informaron las autoridades.

El siniestro se produjo en la zona de Pamplona Alta, ubicada en las faldas de un cerro del distrito de San Juan de Miraflores al sur de Lima, la capital.

En el lugar había una fábrica clandestina de pirotécnicos que se incendió generando explosiones visibles a varios kilómetros de distancia, según imágenes publicadas en redes sociales por pobladores de la zona.

Unas 30 unidades de bomberos y decenas de pobladores con baldes en mano lucharon unas tres horas para apagar el siniestro que abarcó unos 3.000 metros cuadrados, según las autoridades.

o

El fuego avanzó rápidamente por los elementos pirotécnicos y la precariedad de las viviendas hechas de madera y otros materiales inflamables.

El ministerio de Salud reportó cuatro personas heridas y funcionarios de la capital reportaron unas 300 personas damnificadas.

El nuevo presidente peruano, José Jerí, llegó al lugar para enterarse de lo sucedido y coordinar la ayuda humanitaria.

"Ya se controló el incendio, ahora es atender a los afectados, dónde van a dormir, dónde van a estar", dijo a la prensa.

Los incendios suelen ser frecuentes en las zonas periféricas de la capital peruana, donde edificaciones precarias sirven como depósitos de materiales inflamables sin mayores normas de seguridad contra incendios u otros siniestros.

