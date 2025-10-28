NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Cuba

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa - Foto EFE
Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa - Foto EFE
Las autoridades declararon el "estado de alarma" en seis provincias: Granma, Las Tunas, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Melissa tocó tierra en Jamaica este martes con la fuerza de un huracán de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, para luego perder algo de fuerza y pasar a categoría 4, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Con vientos feroces y lluvias torrenciales, es la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado esa isla caribeña.

Melissa se dirige ahora a Cuba, donde se espera que azote por la noche el este del país. Las autoridades declararon el "estado de alarma" en seis provincias: Granma, Las Tunas, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La cabeza del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió poner por encima de todo la preservación de las personas. Con su uniforme militar presidió desde La Habana, el Consejo de Defensa Nacional que coordina los preparativos.

"Queremos una vez más insistir en la magnitud de este evento, en la necesaria comprensión de la población del riesgo que significa" la intensidad de sus vientos por encima de 260 km por hora, alertó el mandatario, en un mensaje televisado dirigido al país.

"Pedimos una vez más a toda nuestra población que se ubiquen en zonas seguras para enfrentar este huracán", indicó.

o

Bajo una lluvia torrencial y cargados con sus pertenencias, los residentes de Playa Siboney y de poblaciones aledañas fueron evacuados en camiones y vehículos militares.

Militares y voluntarios llevaron en brazos a ancianos desde sus casas hasta los transportes dispuestos para su evacuación. Otros eran trasladados en muebles improvisados a falta de sillas de ruedas.

Entre una densa vegetación, las familias caminaban por senderos estrechos y resbaladizos por el barro para ubicarse en sitios seguros, alejados de la costa y de sus hogares, muchos construidos con maderas o láminas de zinc.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, desde el lunes se realizaron jornadas maratónicas de poda de árboles, limpieza de desagües y alcantarillas. También se aceleró la recolección de cosechas que estaban a término, la evacuación de ganado y la protección de edificaciones.

