Sábado, 20 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuerpo de Marines de EE. UU. publica nuevas imágenes de práctica de tiro como parte de ejercicios militares en el Caribe

diciembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Marines de EE. UU. en el Caribe - Foto X @USMC
Las tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe continúan entrenándose en medio de los ataques efectuados contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos publicó este sábado nuevas imágenes de tiroteo en cubierta a bordo del buque de asalto anfibio Iwo Jima como parte de los ejercicios militares adelantados en aguas del mar Caribe.

Las tropas estadounidenses están desplegadas actualmente en la región para hacer frente a los carteles de la droga que amenaza la seguridad del hemisferio y han realizado una serie de operaciones que ya han dejado cerca de un centenar de presuntos narcotraficantes ejecutados y cerca de una treintena de bombardeos.

Entretanto, las fuerzas estadounidenses continúan entrenándose para enfrentar a los agentes del narcotráfico, incluidos los vinculados con la que el Departamento de Estado designó Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, que asegura es comandada por el líder que considera ilegítimo en Venezuela, Nicolás Maduro.

"Los marines con la Fuerza Marítima de Propósito Especial (MSPF por sus siglas en inglés), la Unidad 22 Expedicionaria de Marines, realizan un tiroteo en cubierta a bordo del USS Iwo Jima (LHD-7) mientras navega en el Mar Caribe", publicó el sábado la cuenta de 22nd MEU, la fuerza de respuesta rápida del Cuerpo de Marines.

En dicho post fueron incluidas las cuatro nuevas imágenes en cuestión en la que se ve a los efectivos abriendo fuego contra objetivos de entrenamiento en lo que parece un trabajo para perfeccionar su puntería.

Las fotografías, cabe resaltar, muestra varios tipos de armamento empleado por los militares estadounidenses, que realizaban sus ejercicios mientras flotaban en pleno mar Caribe dentro del poderoso buque.

El USS Iwo Jima, vale precisar, es un buque de asalto anfibio multipropósito clase Wasp de la Armada de los Estados Unidos (U.S. Navy), y es a su vez el segundo buque construido en ser nombrado en memoria de la batalla de Iwo Jima.

Iwo Jima es una pequeña isla volcánica japonesa que fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial. En la famosa batalla de Iwo Jima (febrero-marzo de 1945), los marines estadounidenses capturaron sus campos de aviación estratégicos.

Ese busque de asalto anfibio, así como una amplia flota militar estadounidense, está posicionado en el Caribe junto al imponente portaviones Gerald R. Ford, el más grande, avanzado y poderoso del mundo.

Estados Unidos, cabe resaltar, anunció hace poco la puesta en marcha de su Operación Lanza del Sur con la que el Departamento de Guerra, encabezado por el secretario Pete Hegseth, pretende combatir al narcotráfico que circula desde regiones del Caribe y el Pacífico con presunto destino norteamericano.

