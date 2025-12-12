"Es la viva imagen de lo que hoy es el Real Madrid": fanáticos del equipo 'merengue' comentan en redes vídeo de Rodrygo y Bellingham totalmente desolados sobre el terreno de juego

En un reciente clip que circula en redes sociales se ve a dos referentes del Real Madrid totalmente devastados por la mala racha que presenta el cuadro ‘merengue’.

En el video en cuestión se ven a Rodrygo y Bellingham bastante desolados sobre el terreno de juego, una vez finalizado un duelo de Champions frente al Manchester City, mismo que la ‘casa blanca’ perdió 1 – 2.

Como si se tratara de una derrota en una final, estos jugadores se tiraron al césped del Santiago Bernabéu, incrédulos por deficiente rendimiento de su oncena.

Dadas las circunstancias, en redes, muchos fanáticos del Madrid reprochan el andar de su equipo en la presente temporada.

"Es la viva imagen de lo que hoy es el Real Madrid", “Hace nada en la gloria, pero ahora somo un equipito corriente”, “Pensé que Xabi venía a revolucionar, pero no, ya es hora de que regrese Zidane”, fueron algunos de los comentarios recogidos en varias de las plataformas digitales donde aparece el video de Rodygo y Bellingham.

Fue el pasado miércoles que el Manchester City profundizó la crisis del Real Madrid al imponerse 2-1 en el Bernabéu, durante la sexta jornada de la UEFA Champions League.

El conjunto inglés remontó el tanto inicial de Rodrygo (28’) gracias a los goles de Nico O’Reilly (35’) y Erling Haaland (43’, de penal).

La derrota deja al equipo de Xabi Alonso en la séptima posición y aumenta las dudas sobre la continuidad del técnico, que solo suma dos victorias en los últimos ocho partidos.

“Generamos opciones para empatar; el equipo mantuvo la concentración y el ritmo”, afirmó Alonso, quien insistió en la necesidad de “recuperar el ánimo” y afrontar con calma este “momento difícil”.

Sin Kylian Mbappé, quien fue baja por una fractura en el dedo anular, Alonso apostó por el canterano Gonzalo García como referencia ofensiva, acompañado por Vinícius y Rodrygo.

La ausencia del delantero francés volvió a pesar, pues recordemos que el galo ya había firmado nueve de los trece goles de la ‘casa blanca’ en Champions esta temporada.

El Madrid comenzó con intensidad y encontró premio en una transición que culminó Rodrygo, rompiendo una sequía goleadora de varios meses.

El cuadro ‘ciudadano’ no se durmió en los laureles, ya que reaccionó rápido. Mediante un córner logró el empate tras un rechace aprovechado por O’Reilly.

Minutos después, un agarrón de Rüdiger sobre Haaland fue sancionado como penalti tras revisión VAR. Ya desde los 12 pasos, el noruego no perdonó.

En la segunda mitad, ambos equipos generaron ocasiones, incluido un disparo al larguero de Endrick en el 85’, pero el resultado no se movió.

Debido a los recientes malos resultados, y por tratarse del club más laureado del mundo, ya se percibe la fricción entre la fanaticada y el cuerpo técnico que encabeza Xabi Alonso.