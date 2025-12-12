NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Real Madrid

"Es la viva imagen de lo que hoy es el Real Madrid": fanáticos del equipo 'merengue' comentan en redes vídeo de Rodrygo y Bellingham totalmente desolados sobre el terreno de juego

diciembre 12, 2025
Por: Nucho Martínez
Rodrygo y Bellingham, jugadores del Real Madrid - Foto de referencia: EFE
Rodrygo y Bellingham, jugadores del Real Madrid - Foto de referencia: EFE
Como si se tratara de una derrota en una final, estos jugadores se tiraron al césped del Santiago Bernabéu, incrédulos por el deficiente rendimiento de su oncena.

En un reciente clip que circula en redes sociales se ve a dos referentes del Real Madrid totalmente devastados por la mala racha que presenta el cuadro ‘merengue’.

o

En el video en cuestión se ven a Rodrygo y Bellingham bastante desolados sobre el terreno de juego, una vez finalizado un duelo de Champions frente al Manchester City, mismo que la ‘casa blanca’ perdió 1 – 2.

Como si se tratara de una derrota en una final, estos jugadores se tiraron al césped del Santiago Bernabéu, incrédulos por deficiente rendimiento de su oncena.

Dadas las circunstancias, en redes, muchos fanáticos del Madrid reprochan el andar de su equipo en la presente temporada.

"Es la viva imagen de lo que hoy es el Real Madrid", “Hace nada en la gloria, pero ahora somo un equipito corriente”, “Pensé que Xabi venía a revolucionar, pero no, ya es hora de que regrese Zidane”, fueron algunos de los comentarios recogidos en varias de las plataformas digitales donde aparece el video de Rodygo y Bellingham.

Fue el pasado miércoles que el Manchester City profundizó la crisis del Real Madrid al imponerse 2-1 en el Bernabéu, durante la sexta jornada de la UEFA Champions League.

El conjunto inglés remontó el tanto inicial de Rodrygo (28’) gracias a los goles de Nico O’Reilly (35’) y Erling Haaland (43’, de penal).

o

La derrota deja al equipo de Xabi Alonso en la séptima posición y aumenta las dudas sobre la continuidad del técnico, que solo suma dos victorias en los últimos ocho partidos.

“Generamos opciones para empatar; el equipo mantuvo la concentración y el ritmo”, afirmó Alonso, quien insistió en la necesidad de “recuperar el ánimo” y afrontar con calma este “momento difícil”.

Sin Kylian Mbappé, quien fue baja por una fractura en el dedo anular, Alonso apostó por el canterano Gonzalo García como referencia ofensiva, acompañado por Vinícius y Rodrygo.

La ausencia del delantero francés volvió a pesar, pues recordemos que el galo ya había firmado nueve de los trece goles de la ‘casa blanca’ en Champions esta temporada.

El Madrid comenzó con intensidad y encontró premio en una transición que culminó Rodrygo, rompiendo una sequía goleadora de varios meses.

El cuadro ‘ciudadano’ no se durmió en los laureles, ya que reaccionó rápido. Mediante un córner logró el empate tras un rechace aprovechado por O’Reilly.

o

Minutos después, un agarrón de Rüdiger sobre Haaland fue sancionado como penalti tras revisión VAR. Ya desde los 12 pasos, el noruego no perdonó.

En la segunda mitad, ambos equipos generaron ocasiones, incluido un disparo al larguero de Endrick en el 85’, pero el resultado no se movió.

Debido a los recientes malos resultados, y por tratarse del club más laureado del mundo, ya se percibe la fricción entre la fanaticada y el cuerpo técnico que encabeza Xabi Alonso.

Temas relacionados:

Real Madrid

Manchester City

Champions League

Rodrygo

Jude Bellingham

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Jeannette Jara y José Antonio Kast | Foto: AFP
Elecciones en Chile

Segunda vuelta electoral en Chile: los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara a su próximo presidente

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Más de Deportes

Ver más
Selecciones de Brasil y Uruguay enfrentándose | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Selección sudamericana ratifica a su entrenador en medio de rumores de una solicitud de su renuncia por parte de los jugadores

Sorteo del repechaje Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA revela cómo será el mecanismo para el sorteo del Mundial 2026: ya hay selecciones sembradas en tres grupos

Hay un par de equipos interesados en Jhon Arias - Foto: AFP
Jhon Arias

Estos son los equipos que buscarían fichar al volante colombiano Jhon Arias quien no ha podido exponer su máximo nivel en Inglaterra

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selecciones de Brasil y Uruguay enfrentándose | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Selección sudamericana ratifica a su entrenador en medio de rumores de una solicitud de su renuncia por parte de los jugadores

Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Heidy Rodríguez, activista política venezolana y su madre, María Elba Delgado de Rodríguez
Presos políticos

"Hasta le roban los medicamentos en el penal": activista venezolana narra en drama que vive su madre, privada de libertad por el régimen de Maduro

Incendio en complejo de edificios residenciales en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

El enorme incendio que calcinó complejo de rascacielos en Hong Kong deja ya más de 50 muertos y centenares de desaparecidos

Sorteo del repechaje Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA revela cómo será el mecanismo para el sorteo del Mundial 2026: ya hay selecciones sembradas en tres grupos

Elon Musk en la Revista Time - Foto AFP
Elon Musk

Revista Time decide quiénes son los personajes del año en inusual grupo en el que aparece Elon Musk

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Nicolás Maduro

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre