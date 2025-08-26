Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

En las últimas horas Estados Unidos ordenó el envío de buques adicionales al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Se trata del buque USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región a principios de la próxima semana.

Buque USS Lake Erie:

El USS Lake Erie (CG 70) fue lanzado al agua el 6 de marzo de 1990 por la empresa Bath Iron Works, en Bath Maine, según Seaforsces.org.

Su lema es “Coraje, determinación y paz”.

Posteriormente, el buque fue asignado a Pearl Harbor, en Hawái, misma base naval estadounidense que fue objetivo de un ataque por parte de Japón en 1941.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos ordenó el envío de más barcos al sur del Caribe tras primer despliegue cerca al mar de Venezuela, según Reuters o

En 1995, el Lake Erie entró en el Golfo Pérsico para fortalecer la presencia estadounidense en la zona y apoyar las iniciativas de la ONU en la región, incluida la Operación Southern Watch.

Luego de varios años de trabajo, el USS Lake Erie regresó a su puerto base, la Estación Naval de San Diego, el 18 de noviembre de 2019.

El origen de su nombre se debe a la Batalla del Lago Erie del 10 de septiembre de 1813 frente a la costa de Ohio durante la Guerra de 1812.

Allí, nueve buques de la Armada de los Estados Unidos derrotaron y capturaron a seis buques de la Marina Real Británica.

El Lake Erie hace parte de los buques de Crucero de misiles guiados clase Ticonderoga, que contiene las siguientes características:

“Puede lanzar misiles de crucero Tomahawk para atacar objetivos estratégicos o tácticos, o disparar misiles antiaéreos estándar de largo alcance para la defensa contra aeronaves o misiles antibuque. Sus helicópteros LAMPS III y sistemas de sonar les permiten realizar misiones antisubmarinas. Los buques clase Ticonderoga están diseñados para formar parte de grupos de combate de portaaviones o grupos anfibios listos, así como para realizar misiones de interdicción o escolta. Gracias a las mejoras en sus sistemas de radar en fase AN/SPY-1 y sus cargas útiles de misiles asociadas, como parte del sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis, los miembros de esta clase han demostrado repetidamente, en sucesivas pruebas, su eficacia como plataformas móviles de armamento antimisiles balísticos y antisatélite”, menciona el portal especializado.

Submarino USS Newport News:

VEA TAMBIÉN Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe o

El tercer submarino Newport News (SSN-750) fue lanzado al agua el 3 de marzo de 1984 en Newport News, Virginia, por la empresa Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co.

“La Fuerza Submarina aporta sigilo, resistencia, agilidad y potencia de fuego al campo de batalla, y estas tres unidades son ejemplos brillantes de esas características”, según el Vicealmirante retirado Kirkland H. Donald, quien fue comandante de las Fuerzas Submarinas Navales.

Este submarino es clase ataque Los Ángeles, con características como:

“Llevan alrededor de 25 armas lanzadas desde tubos lanzatorpedos, así como minas CAPTOR Mark 67 y Mark 60, y fueron diseñados para lanzar misiles de crucero Tomahawk y misiles Harpoon horizontalmente (desde los tubos lanzatorpedos). Los últimos 31 submarinos de esta clase también cuentan con 12 tubos de sistema de lanzamiento vertical (VLS) dedicados al lanzamiento de Tomahawks”, dice el portal.

Asimismo, está equipado con un reactor nuclear de agua a presión de 26 MW, modelo GE PWR S6G, que genera 35 000 shp, con una vida útil de las pilas de combustible de aproximadamente diez años.

VEA TAMBIÉN "Gustavo Petro acaba de firmar su sentencia": congresista estadounidense critica declaraciones del presidente colombiano sobre el Cartel de los Soles o

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron, en días pasados, un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.