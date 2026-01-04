Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Tras conocerse de la captura de Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, los venezolanos en el exterior salieron a celebrar esta detención, que la ven como una esperanza de recuperar la democracia en Venezuela.

Colombia, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, España y más países fueron epicentro de la reunión de los venezolanos que viven allí, huyendo de la falta de oportunidades en su país por culpa del régimen, y con aplausos, gritos y baile festejaron la caída de Maduro.

En República Dominicana también hubo alegría entre los venezolanos residentes allí y a su festejo se unieron los reconocidos cantantes Danny Ocean y Nacho, del dúo Chyno y Nacho, quienes llegaron en sus carros y compartieron con la gente.

Videos y fotos publicadas en redes sociales por quienes estaban en la concentración muestran a los artistas felices tomándose fotos, firmando autógrafos y gritando con ellos arengas contra el régimen y a favor de la detención de Maduro.

Algunos de los casi ocho millones de venezolanos que huyeron del colapso económico y la represión bajo el mandato chavista se reunieron por miles en ciudades de todo el mundo el sábado.

Mientras las calles de Caracas lucen desoladas y con olor a pólvora tras la espectacular intervención militar de Estados Unidos, la diáspora venezolana festeja el fin del mandato de Maduro cuyas reelecciones en 2018 y 2024 fueron ampliamente rechazadas por fraudulentas.