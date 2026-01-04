El mensaje de Volodímir Zelenski a Trump tras los hechos ocurridos en Venezuela: "Se puede tratar a los dictadores de esa manera”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció ante las acciones ejecutadas por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos en territorio venezolano que llevaron a la captura del líder del régimen Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes serán judicializados por la corte norteamericana.

Ante estos actos que dieron con la detención del dictador chavista, el mandatario ucraniano fue consultado por la prensa, a lo que respondió: “Si se puede tratar a los dictadores de esa manera, entonces Estados Unidos sabe qué hacer a continuación”.

El mensaje implícito de Volodímir Zelenski tendría dos destinatarios: el primero de ellos hacia el mandatario estadounidense Donald Trump, quien se encuentra mediando en la guerra de Ucrania y Rusia, para que evalúe tomar acciones en dado caso de que las negociaciones no avancen de manera positiva entre estas naciones, y el otro hacia su par ruso Vladímir Putin, con quien mantiene un conflicto que en febrero cumplirá cuatro años.

Las declaraciones del mandatario ucraniano se dieron luego de un encuentro con asesores de seguridad nacional de países como España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, en la cual también participaron delgados de la OTAN y la Comisión Europea.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, instó a que se le garantice al pueblo venezolano “dignidad humana” que le permita encontrar “libertad y normalidad” que la nación sudamericana necesita.

“El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad”, fueron las palabras de Sybiha por medio de su cuenta de X.

Entre tanto, el pueblo venezolano se mantiene en la incertidumbre, mientras que el gobierno norteamericano propone administrar a la nación sudamericana hasta que logre “una transición segura, adecuada y sensata", aseguró Trump este sábado durante una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago en Florida.