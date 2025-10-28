Datos biométricos: La nueva medida que implementará Estados Unidos con todos los extranjeros que ingresen a este país, ¿cuándo comienza a regir?

El gobierno de los Estados Unidos viene implementando medidas en pro de la seguridad nacional; en vista de ello, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer que se implementará la toma de registros fotográficos y datos biométricos a los ciudadanos extranjeros viajeros y residentes al momento de ingresar y salir de este país.

Esta nueva regla que será implementada en aeropuertos, puntos terrestres y puestos marítimos, para todos los ciudadanos extranjeros a partir del próximo 26 de diciembre del año en curso.

“Implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recolectados a su llegada con los recolectados a su partida ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”, expresó el DSH.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que la recolección de datos biométricos, como lo son huellas digitales y aspectos faciales, son registros con los cuales se busca combatir temas relacionados con el terrorismo, la suplantación de identidad, mantener un control de visitas e información certera de los no nacidos en este país.

“La implementación de un sistema biométrico integral de entrada y salida permite abordar preocupaciones de seguridad nacional, como la amenaza del terrorismo, la utilización fraudulenta de documentación de viaje legítima y la permanencia de extranjeros por encima del periodo autorizado”, manifestó el CBP.

Con esta medida, se busca que los ciudadanos con residencia permanente (“Green Card”), cuando decidan hacer un viaje fuera del país, no se excedan de los seis meses permitidos; de lo contrario, su permiso de residencia se podría ver afectado, incluso podrían llegar a perderla.

En cuanto a los visitantes temporales con visados B-1 y B-2, se buscará mantener un control con la finalidad de que estos no excedan el periodo de permiso, por medio del cual se les otorgó el ingreso a los Estados Unidos.