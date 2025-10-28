Unos 200 migrantes venezolanos que llegaron a Trinidad y Tobago serán deportados

Primero serán reunidos en un mismo centro de detención y luego será coordinada la deportación a Venezuela. Los 200 migrantes que salieron del país en busca de una mejor vida hacia la isla, serán devueltos por orden del secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj.

La agencia de noticias EFE informó que los inmigrantes ilegales serían amontonados antes de ser deportados; no quedarán previamente supervisados por las autoridades como una orden oficial, y serán deportados en masa como un "ejercicio migratorio".

Serán reunidos en el Centro de Detención de Inmigración, luego de la aprobación de la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar, quien se ha enfrentado con el régimen de Maduro al apoyar y prestar su territorio a Estados Unidos para sus fuerzas militares.

En respuesta, Maduro aprobó la suspensión de todos los acuerdos de explotación de gas.

El 15 de agosto pasado, reporteros preguntaron a la primera ministra cuándo cumpliría su promesa política migratoria, a lo que respondió que "pronto", al tiempo que culpó a la pasada administración por fallar en enfrentar la situación migratoria ilegal, de la cual aseguró que está vinculada con la criminalidad en el país.

"Eso fue lo que permitieron que pasara por los pasados diez años. No hubo ningún intento para que nuestros antecesores separaran a aquellos inmigrantes venezolanos que legítimamente escapaban de su país a aquellos que venían acá con intenciones criminales".