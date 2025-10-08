"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a los avances en el acuerdo de paz propuesto por la administración del presidente estadounidense Donald Trump para finalizar la guerra Israel – Hamás.

Trump aseguró el miércoles en un post en su cuenta Truth Social que Israel y Hamás firmaron la primera parte del plan de paz que Estados Unidos propuso en los últimos días.

"Trump le ha cambiado la narrativa a este conflicto y además de una manera extraordinaria, hay que reconocer. Ha intimidado a Hamás a que acepte o que se atenga a las consecuencias y ha ridiculizado a Benjamín Netanyahu", aseguró Schamis.

El además columnista de NTN24 mencionó que ambos lados aún tenían "incentivos" para continuar con la guerra, pero luego del papel del mandatario estadounidense, todo empezó a cambiar progresivamente.

"Esto cambia todo, cambia esencialmente los términos de este conflicto", mencionó Schamis, quien agregó que los acuerdos dejan a Netanyahu "débil", pues no tiene bancas propias en el parlamento y "depende de las bancas del partido ultrareligioso".

A pesar de las altas esperanzas generadas porque la guerra termine, aún quedan por precisar detalles cruciales, incluidos el momento exacto en el que ocurrirá, una administración de posguerra para la Franja de Gaza y el destino del grupo militante palestino Hamás.

"Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente y que me necesitarán muy rápidamente", contó Trump antes de su publicación durante un evento en la Casa Blanca.

La nota manuscrita en papel membretado de la Casa Blanca decía: "Debes aprobar pronto una publicación en Truth Social para que puedas anunciar el acuerdo primero", informaron varias agencias de noticias como AP.

Minutos más tarde, el presidente norteamericano confirmó que se trataba de "un gran día para el mundo árabe y musulmán" pues se había firmado la primera fase de "nuestro plan de paz".