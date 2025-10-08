NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América", dijo el mandatario.

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera parte del plan de paz que Estados Unidos propuso en los últimos días.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo.

Asimismo, el republicano añadió que "todas las partes recibirán un trato justo".

"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes", agregó.

Finalmente, el mandatario aseguró: "¡BENDITOS SEAN LOS ARTÍFICES DE LA PAZ!".

Tras esto, se especula que presidente Trump podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, pues había señalado que era probable su presencia allí cuando el acuerdo entre Israel y Hamás estaba "muy cerca".

"Es posible que vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca.

En paralelo, el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, dijo que había recibido señales "alentadoras" y destacó el apoyo de Trump, cuya propuesta de paz de 20 puntos es ahora el comienzo del fin del conflicto histórico.

