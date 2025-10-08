Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, tras señalar que un acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza está "muy cerca".

"Es posible que vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Y agregó: "ya veremos, pero hay una muy buena probabilidad. Las negociaciones están avanzando muy bien".

"Nuestra negociación final, como saben, es con Hamás, y parece estar yendo bien. Así que les informaremos; si ese es el caso, probablemente nos iremos el domingo, tal vez el sábado", aseveró el mandatario.

Trump, además, confirmó que acababa de hablar por teléfono con funcionarios en Medio Oriente, donde su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner acababan de unirse a las discusiones en Egipto.

"'Paz para el Medio Oriente', esa es una frase hermosa, y esperamos que se haga realidad, está muy cerca", agregó Trump.

"Tenemos un gran equipo allá, grandes negociadores, y desafortunadamente, grandes negociadores en el otro lado también. Pero es algo que pienso que sucederá", dijo.

En paralelo, el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, dijo que había recibido señales "alentadoras" y destacó el apoyo de Trump, cuya propuesta de paz de 20 puntos forma la base de las conversaciones.

Hamás también expresó "optimismo" sobre las discusiones indirectas con su enemigo Israel. El plan de Trump requiere un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, el desarme de Hamas y un retiro gradual de Israel del territorio.